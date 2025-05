Pasa de estar sentado todo el día a sumar kilómetros sin darte cuenta: esta cinta te lo pone fácil

La mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo sentados y no es nuestra culpa si tenemos un trabajo de oficina que nos obliga a estar gran parte del día frente al ordenador. La realidad es que no siempre hay tiempo -ni ganas- para ir al gimnasio o realizar algún tipo de actividad, y esa falta de actividad física se va notando con el paso de los años.

Por suerte hay algo que podrás hacer desde casa, así que dará igual si fuera hay 40ºC o si está lloviendo a chuzos, porque desde la comodidad de tu hogar podrás utilizar esta cinta NordicTrack T Series 6.5S que hoy podemos comprar rebajada en Amazon. Te puedo decir que solo he visto estas cintas de correr en la web oficial, donde ahora apuestan por los últimos modelos, y en El Corte Inglés. Pero lo que más nos interesa ahora, es que si este modelo tiene un precio oficial de 949 euros, nosotros lo podemos comprar rebajado a 699 euros, así que nos estaremos ahorrando 250 euros en su compra, que no está nada mal.

Gracias a la NordicTrack T Series 6.5S te podrás mover sin salir de casa

Sé que no todos tenemos espacio suficiente en casa como para colocar todo lo que nos gustaría, especialmente pensando en aparatos para entrenar, por eso me gusta poder decir que esta cinta tiene un diseño plegable que facilita su almacenamiento cuando no la vayas a utilizar. Así que si no tienes una habitación extra que convertir en gimnasio, no te preocupes. Podrás plegar esta cinta de forma vertical sin apenas esfuerzo gracias a su pistón hidráulico, haciendo que ocupe lo mínimo posible cuando no la vayas a utilizar.

La NordicTrack T Series 6.5S está equipada con un motor 2.6 CHP que te permitirá alcanzar velocidades de hasta 16 km/hora y que te ofrece una inclinación de hasta el 10% para que puedas aumentar la intensidad de un entrenamiento cuando te veas con ganas. La superficie de carrera es de 51 cm x 140 cm, y esto significa que tendrás espacio suficiente para caminar o correr con comodidad. También es importante tener en cuenta que incorpora el sistema de amortiguación FlexSelect, pensado para reducir el impacto de las articulaciones y ofrecer una experiencia que sea lo más cómoda y segura posible.

En marcas como estas, que no son tan conocidas como otras, me parece todavía más importante tener en cuenta la opinión de los compradores. Son opiniones escritas por personas que ya tienen esta cinta en casa, ya la han probado y pueden hablar de ella con conocimiento de causa. Este modelo en concreto, acumula más de 28.000 opiniones que le dan una nota media de 4,4 sobre 5, que ya me hubiera gustado a mí cuando estudiaba. Mi recomendación es que eches un vistazo a lo que dicen de ella, porque le dedican comentarios como este, que te ayudarán a saber más acerca de esta cinta:

Gran cinta de correr

Para que veas todas tus hazañas, esta cinta de correr cuenta con una pantalla LCD de 5 pulgadas que te mostrará información acerca del tiempo de uso, la distancia, la velocidad, las calorías quemadas... Como ves, ya no hay excusas para no moverte, aunque tengas poco tiempo, aunque haga demasiado frío o demasiado calor fuera, siempre tendrás la oportunidad de entrenar en casa gracias a esta cinta de correr que hoy está de oferta.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.