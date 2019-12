Christian Moreno: «La formación especializada es vital para luchar contra la violencia de género»

La semana pasada se celebró en Madrid el II Congreso Internacional de Criminología y Derecho, un cogreso que fue presidido por el Dr. Christian Moreno Lara, Doctor en criminología, investigador y experto en ciberseguridad. Moreno también es Director del área de Ciencias Jurídicas de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), y director del máster universitario en criminología: delincuencia y victimología de la universidad internacional de Valencia. El evento estuvo centrado en la mujer y en las ciencias sociales.

Para Christian Moreno, el congreso tuvo dos conclusiones: La primera: necesitamos que las mujeres ocupen más cargos, que acojan puestos de responsabilidad y que les asistan buenos equipos de profesionales. Lo que sí es un hecho claro, es que hay una urgente necesidad de la figura de la mujer para combatir los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad, asegura el experto.

La segunda conclusión con la que cerraron varias mesas del Congreso, es que la principal arma para combatir la lacra de la violencia contra la mujer pasa por un cambio socio-cultural y eso solo es posible a través de la educación. En ese sentido, se mira con mucha preocupación algunas conductas que se están normalizando entre los jóvenes: «dame tu contraseña de tu perfil en RRSS si me quieres», «envíame tu ubicación», «dime con quien estás», etc. Y que no son más que conductas de sumisión machistas que no auguran un decremento de la violencia contra la mujer en los próximos años».

Esas conductas de la gente joven son conocidas por todos, por eso para el Dr. Christian Moreno la formación especializada es «vital para luchar contra la violencia de genero ya que permite una mejor asistencia a la víctima, un mejor tratamiento informativo, una mejor formación a nuestros y nuestras jóvenes y una mayor concienciación de que este es un problema global y social que debemos erradicar entre todas y todos.

La necesidad de una buena formación fue una de las conclusiones más importantes del Congreso que organizó la VIU». En los últimos meses se han escuchado muchas quejas sobre la actual ley de violencia de genero pero para el Dr. Moreno esa ley «está muy bien enfocada porque aborda el problema de la violencia de género desde un punto de vista integral. Sin embargo, desde su entrada en vigor se ha puesto mucho énfasis en el aspecto penal y procesal de la misma, cuando la verdadera lucha contra la violencia de género debe hacerse desde el ámbito de la educación y el asistencial con el fin de modificar comportamientos de raíces sociales» y añade que «el cuestionamiento que hacen de esta ley se basa en que la ley protege más a las mujeres que a los hombres. Esto no es cierto, la ley protege una situación de discriminación que se produce diariamente contra muchas mujeres. Sin embargo, la aplicación de la ley no sitúa a los hombres en una mayor desprotección, ya que el maltrato hacia los hombres también está castigado por el Código Penal».

El director también comenta que estos casos en los medios de comunicación hay que hacerlos públicos ya que «visibilizarlos es muy importante, y los medios son el altavoz para ello. Sin embargo, esa información debe huir del morbo y del sensacionalismo y hacer, en la medida de lo posible un seguimiento del caso para dar mayor protagonismo a la víctima e informar de las consecuencias de estos hechos para el maltratador».

La Universidad Internacional de Valencia, de la que es director del área de ciencias jurídicas Christian Moreno, es una de las principales universidades online del mundo hispanohablante. Con más de 12.000 estudiantes de 72 nacionalidades, la Universidad Internacional de Valencia ofrece un porfolio de grados, másteres universitarios y títulos propios en constante evolución con el objetivo de adaptarse a los nuevos perfiles profesionales y demandas del mercado. Su claustro se compone de más de 1.000 docentes que, en su mayoría, combinan su labor académica con la actividad profesional, lo que les permite contar con un conocimiento real y actual de las necesidades del mercado.

