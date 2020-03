Los nuevos contagios crecen un 10,4 por ciento, doce puntos menos que ayer

Sigue el aumento de casos de contagiados por coronavirus en la Comunitat Valenciana. De ayer a hoy se han registrado 332 nuevos casos, alcanzando una cifra total de 3.532 casos. La buena noticia es que este incremento es de un 10,4 por ciento, frente al de ayer, cuando fue del 22,3 por ciento. Si bien es cierto que esta desaceleración todavía no es una tendencia, puesto que no se ha repetido lo suficiente en el tiempo, no deja de ser un buen síntoma.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, como todos los días, ha presentado el balance de casos en la Comunitat Valenciana, y ha indicado que el número de fallecimientos hasta el momento debido a la infección vírica asciende a 198 personas, 31 más que ayer. 19 de estas muertes se han producido en Castellón, 91 en Alicante y 88 en Valencia.

En estos momento en los hospitales de la Comunitat Valenciana hay 1.422 personas ingresadas: 169 en Castellón (31 en la UCI), 413 en Alicante (81 en la UCI) y en Valencia 840 (de las cuales 140 están en la UCI). Es decir, el 17,7 por ciento de las personas ingresadas, están en la UCI.

De ellas, diez personas son personal sanitario. Barceló ha indicado que en estos momentos el número de contagiados que pertenecen a la plantilla médica o de enfermeros es de 622 (90 en Castellón, 246 en Alicante y 286 Valencia).

Por lo que respecta a las residencias de mayores, de ayer a hoy se han producido 54 nuevos casos, seis en Castellón, 15 en Alicante y 33 en Valencia. La situación total es de 241 casos positivos en estos centros asistenciales, 74 trabajadores afectados y 415 trabajadores en cuarentena. Hasta el momento se han producido 46 fallecimientos entre los residentes.

Por lo que respecta al perfil de las personas contagiadas, el siete por ciento tienen menos de 30 años, el 43 por ciento tiene entre 30 y 60 años, el 35 por ciento tiene entre 60 y 80 años y el 15 por ciento restante tiene más de 82 años.