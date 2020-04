Puig: “No estamos pagando a los proveedores al ritmo que quisiéramos, nos gustaría que el Estado nos ayudara”

“No estamos pagando a los proveedores al ritmo que quisiéramos, nos gustaría que el Estado nos ayudara con la liquidez”, ha señalado el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, hoy tras mantener varias reuniones, una de ellas con los agentes sociales para cerrar las medidas de ayudas a los trabajadores afectados por ERTE y a los autónomos.

Puig ha explicado que se sigue negociando con el Gobierno central la recepción de los 2.200 millones de euros que solicitó el pasado domingo con el objetivo de poder hacer frente a todos los gastos ocasionados por la pandemia, aunque por el momento “no hay novedades”. Con respecto a una posible modificación de los Presupuestos de la Generalitat valenciana ha indicado que aún es pronto para hablar de eso, “primero tenemos que solucionar la pandemia”.

En la reunión con los agentes sociales “no se ha tomado ninguna decisión, ha sido un encuentro deliberativo”, aunque mañana mantendrán otro encuentro para cerrar decisiones y que sean aprobadas el viernes a través de un decreto en el pleno del Consell. “Serán ayudas pequeñas para aquellos trabajadores que se vean más afectados", ha indicado.

Además, ha señalado que se está buscando la manera de reforzar al personal de la Conselleria de Economía encargado de tramitar la “avalancha” de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se están presentando en la Comunitat Valenciana.

Se estudia también, ha señalado, la posibilidad de que los funcionarios que no puedan teletrabajar puedan adherirse al permiso no retribuido establecido por el Gobierno central aunque ha añadido que “hay dudas respecto a cómo aplicarlo”. La situación no está “clarificada”, ha dicho el presidente, y ha señalado que ayer se produjo una reunión entre la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y los sindicatos para tratar este asunto. Preguntado por la posibilidad de realizar ERTE en las empresas públicas, ha señalado que no es lo que se desea desde la Generalitat, aunque “habrá que estudiar la situación de cada empresa”.

El envío más importante

Tras la llegada de tres aviones procedentes de China -dos ayer y otro la semana pasada- con material sanitario, el presidente ha anunciado que se espera la llegada del “vuelo más importante” para el lunes que viene. Se trata de un avión que saldrá el sábado de Shangai y llegará a Valencia el lunes con 60 toneladas de material, el contenido del cual no se ha atrevido a aventurar. “Una cosa es lo que pedimos y otra lo que llega”, ha indicado el presidente.