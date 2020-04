Medicinas a domicilio para personas mayores, hipertensos, diabéticos, embarazadas y enfermos de cáncer

Las personas que necesiten sus medicamentos y no puedan salir de casa para ir a la farmacia porque tienen síntomas de coronavirus o porque pertenecen a grupos de riesgo (personas mayores de 60 años, embarazadas o con patologías como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, cáncer o inmunodeficiencias), pueden llamar al teléfono 900 36 22 36 o enviar un correo electrónico a medicamentsadomicili@gva.es. De esta forma, la farmacia más cercana les llevará sus medicinas a casa, evitando desplazamientos y reduciendo así el riesgo de contagio.

Comienza el reparto de material

Así lo ha anunciado hoy la consellera de Sanidad, Ana Barceló, quien por otra parte ha informado también de la distribución de material sanitario a hospitales y centros de salud. Este miércoles la Generalitat valenciana repartió 538.600 mascarillas quirúrgicas, 20.800 mascarillas FF2 , 7.000 gafas y 1.340 buzos.

En este sentido, la consellera del ramo ha declarado que ese está recibiendo material de protección ante la covid- 19 “constantemente” y que no se han paralizado las compras porque la sanidad valenciana necesita estar preparada ante un cambio de tendencia en los contagios. “No podemos bajar la guardia, tenemos que seguir la planificación que nos hemos planteado sin renunciar a un solo punto: recursos humanos, material y la necesidad de proteger a los profesionales". No obstante, ha admitido que no siempre han podido contar con todo el material "por falta de productos en el mercado o por la imposibilidad de poder traerlo”.

Sobre la posibilidad de ceder material a alguna otra comunidad autónoma, Barcelo ha negado que se haya producido ninguna petición al respecto, pero que "esta región colaborará y contribuirá en cubrir necesidades”.