Estas son las ayudas autonómicas para los afectados por ERTE

La Generalitat valenciana va a consignar 30 millones de euros para que unos 200.000 trabajadores de la Comunitat Valenciana que se han visto afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y tienen rentas bajas puedan recibir una ayuda directa de 150 euros.

Los requisitos para poder ser beneficiario de esta ayuda es “que los trabajadores afectados por el ERTE tengan una suspensión total de su contrato de trabajo y que no perciban complemento a cargo de sus empresas”. Además, según consta en el acuerdo firmado esta mañana entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la patronal y los sindicatos, la ayuda se abonará de menor a mayor base de cotización hasta agotar la dotación prevista, Es decir, que los primeros en recibir la ayuda serán aquellos trabajadores con menores retribuciones y suspensión total de la relación laboral, y así sucesivamente en el orden citado.

Además, en el acuerdo se establece tambien una ayuda para aquellas personas que hayan tenido que solicitar una reducción de la jornada laboral con motivo del covid-19 para hacerse cargo de algún menor, persona mayor o dependiente.

“La ayuda por reducción total de la jornada de trabajo será de 600 euros por mes. La ayuda por reducción de jornada parcial se corresponderá con el porcentaje de jornada reducida, siempre que dicha reducción no sea inferior al 50 % de la jornada ordinaria. Dichas ayudas estarán supeditadas a no superar 22.000 euros de base imponible del IRPF correspondiente a la declaración de 2018 y para aquellos que no tuvieran obligación declarar. En ningún caso, la ayuda sumada a las referidas rentas podrá superar los citados límites, por lo que su cuantía se ajustará hasta la indicada cifra”.