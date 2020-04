El personal sanitario de Castellón denuncia que reutilizan las batas porque no tienen

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha presentado un segundo informe en el Comité de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital de La Plana, cuya Dirección Gerencia continúa obligando a los Técnicos en Cuidados de Enfermería y resto de profesionales sanitarios a reutilizar las batas de protección que, en principio, no son reutilizables.

La propia consellera de Sanidad, Ana Barceló, reconoció ayer la falta de este preciado bien, que en estos momentos es de primera necesidad para los médicos y los enfermeros que atienden a los pacientes. Barceló explicó que el déficit de batas se ha producido por la escasez de este material en el mercado puesto que “es muy difícil de encontrar en China”. Pero, añadió, esta deficiencia se ha suplico con la compra de buzos.

A pesar de ello, desde este hospital siguen insistiendo en que no cuentan con material suficiente para proteger a los profesionales. “La realidad es que no es así y, el poco que hay se debe esterilizar para poder reutilizarlo, sin embargo, este proceso no elimina las manchas presentes en los tejidos, lo que provoca el evidente rechazo de los profesionales que después han de utilizar las batas”.

“Trabajar en estas condiciones no es “cumplir con nuestra obligación de proteger a nuestros sanitarios”, tal y como insiste en repetir la Consellera de Sanitat, quien debería saber que las batas no son reutilizables.

Por ello desde SAE, ante la inacción del Comité de Prevención de Riesgos Laborales, han realizado una segunda denuncia, “pues permitir que esta situación se prolongue en el tiempo es continuar exponiendo a un alto riesgo de contagio a los profesionales sanitarios del hospital, poniendo en peligro tanto su salud como la de todos los que les rodean”. "SAE va a seguir luchando para que se garantice la protección de los trabajadores con material adecuado y no reutilizado”, explica Mª Carmen Rogla, secretaria provincial de Castellón.