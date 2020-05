Detenido un hombre con 90 antecedentes por no respetar el confinamiento

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 44 años, de origen español, como presunto autor de un delito de desobediencia grave, al encontrarse reunido con más personas en una plaza y hacer caso omiso de los policías para que la abandonasen.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco y media de la tarde en la plaza Vicente Iborra, donde había muchas personas en el parque bebiendo y discutiendo. Los policías localizaron a varias personas gritando entre ellas, junto a unas botellas de cerveza, por lo que les informaron de que debían de mantener la distancia de seguridad y que a esas horas no podían estar en la vía pública, y les pidieron que se dirigieran a los lugares donde pernoctaban, momento en el que algunas de las personas congregadas se fueron.

Uno de los hombres hizo caso omiso de las indicaciones de la patrulla, manifestando “no tengo coronavirus ni me voy a infectar, yo puedo ir donde me salga de los cojones”, por lo que los policías insistieron en que debían de mantener la distancia y no beber en la calle, indicando otras personas que ellas sí que la mantenían, pero que el sospechoso se les acercaba, reiterando el mismo “no me sale de los huevos estar solo me vais a tener que detener para impedirme acercarme”.

Finalmente tras varios intentos infructuosos, detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de desobediencia grave.

El detenido, con más de 90 antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial.