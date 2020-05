El PP denuncia adoctrinamiento en un instituto de Burriana

La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha denunciado un caso de adoctrinamiento y manipulación en la educación online que imparte un docente que pertenece a un instituto de Burriana.

El PPCV ha pedido la actuación urgente de la Conselleria de Educación exigiendo a Puig que ordene a la inspección educativa que investigue un presunto caso de adoctrinamiento y manipulación a menores, alumnos de 1º de Bachillerato, en un instituto público de Burriana, el Jaume I, donde un profesor manipula al alumnado para achacar al PP la crisis del Covid19.

En concreto, en la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo el profesor realiza tres preguntas aparentemente “inocentes” para realizar un trabajo vía telemática: ¿Pensáis que en USA y México estaban preparados para el Covid19? ¿Y de España, qué pensáis? ¿Hay una relación entre los recortes de investigación y sanidad y las muertes por Covid19 en España? Y a continuación, antes de responder, señala que tienen que ver primero el vídeo y leer dos artículos que adjunta para que los alumnos se creen una opinión. Los dos artículos de medios digitales se titulan “El PP, el único culpable del debilitamiento de la sanidad pública” y “Un recorte de 20.000 millones en ciencia”.

Para Gascó, “se trata de dos artículos con un claro sesgo ideológico y orientados en contra del Partido Popular. Esta no es la primera vez que ocurren situaciones similares con casos de adoctrinamiento en las aulas valencianas. La política debe salir de las aulas y ningún docente puede trasladar sus ideas políticas a los menores y menos de forma tan sesgada. Nos encontramos ante un flagrante caso de burda manipulación a estudiantes en un centro público que no se debe permitir”. “Estamos cansados de que se repitan estos episodios con el beneplácito del presidente de la Generalitat que nunca mueve un dedo para que este tipo de episodios no se den en las escuelas” ha añadido la portavoz.

Beatriz Gascó ha indicado que “no se puede imponer, por parte de algunos, el ideario y el argumentario de la izquierda en las aulas valencianas. No vamos a tolerar que Puig siga haciendo la vista gorda y consintiendo que estos sucesos se sigan produciendo. Es lamentable que haya personas que aprovechen hasta las circunstancias del confinamiento escolar para seguir adoctrinando al alumnado".

Gascó ha pedido al conseller Marzà que tome medidas con la misma diligencia y celeridad que tuvo a principios de marzo al enviar la inspección educativa a un colegio concertado de Valencia. “Ante estas situaciones de adoctrinamiento queremos que se actúe con el mismo rasero, porque nos encontramos ante un caso flagrante y evidente de vulneración de la ley 26/2018 de Derechos y garantías de la infancia y la adolescencia. Impartir la docencia por vía telemática no significa carta blanca para adoctrinar al alumnado”.

"Es evidente que un centro educativo tiene la obligación de impartir el currículo oficial establecido para cada asignatura y no puede dedicarse a manipular al alumnado con contenidos políticos claramente partidistas”. Beatriz Gascó ha explicado que el caso ha sido trasladado por un grupo de familias afectadas quienes han querido denunciar el intento de manipulación a sus hijos. Si el Presidente de la Generalitat no toma cartas en el asunto lo haremos nosotros denunciando la situación si hace falta, incluso en los juzgados.