Cs reprocha al vicepresidente Dalmau que gastase 78.000 euros en cambiar sus muebles

Ahorrar en altos cargos para destinar más dinero a la recuperación de la crisis sanitaria y económica provocada por la covid- 19. La oposición insiste en que hay que hacer recortes de este tipo y apunta al área de Vivienda que dirige el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau. El argumento ha quedado hoy reforzado con los gastos poco estéticos realizados durante el estado de alarma. La diputada de Ciudadanos, Mamen Peris, ha recordado que gastó 78.000 euros para comprar 63 mesas y sillas de despacho durante el estado de alarma. “Es inútil que Vivienda sea una Conselleria”.

En la misma línea, el portavoz de Vivienda del grupo popular en Les Corts, Alfredo Castelló, le ha pedido al vicepresidente segundo que se haga “el harakiri político junto con los 18 cargos de su conselleria porque sobran y no hacen nada”.

Durante su comparecencia en Les Corts, el vicepresidente segundo ha asegurado que el Consell agilizará la tramitación de licencias de ocupación de vivienda vía declaración responsable, y podrá actuar, en determinadas áreas sobre las transmisiones de inmuebles adquiridos por entidades financieras o fondos de inversión a causa de una ejecución hipotecaria, dación en pago o venta extra-judicial.

Dalmau ha pedido a los parlamentarios que contribuyan al Plan Hábitat 20-30, que se encuentra en fase de participación pública hasta junio, y que busca garantizar la función social de la vivienda y proporcionar un servicio público de calidad en los próximos diez años. El plan contempla la calificación permanente de las viviendas adquiridas mediante el tanteo y retracto como protegidas, con el objetivo de que “las casas en las que la Generalitat haya invertido el dinero de todos los valencianos no acaben en un fondo de inversión”.

Por su parte, el popular Castelló le ha pedido que explique de dónde van a sacar los 7,5 millones de euros del plan Covid. "Dicen que el problema de la vivienda tiene solución, pero no dice nada en concreto porque no hacen nada y no habla de la realidad. Solo tiene ideas vagas, muchas de ellas peregrinas, pero su plan solo parece ser expropiación y recortes”.

Ha insistido en que hay muchas dudas porque han recortado veinte millones de la partida presupuestada de 26 millones para la adquisición de viviendas, “no sabemos cuántas familias hay en listas de espera, hay más de 2.200 casas del parque público ocupadas ilegalmente, hay más de 500 viviendas desocupadas del parque público, habla de fondos buitres pero se queda en el aire, no dice qué va a suceder con la avalancha de desahucios que va a haber en los próximos meses por la crisis del Covid ni qué pasa con los fondos buitres”. Por último, le ha reprochado que llevan 71 millones de euros sin gastar para la compra de viviendas en los tres últimos ejercicios. No ejecuta nadan”.