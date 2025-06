Una estadounidense que vive en Barcelona sentencia a su país por lo siguiente: "No le importa el bienestar de su gente"

Dar a conocer al público las opiniones y las experiencias personales en las redes sociales se ha convertido en uno de los hábitos más recurrentes en Internet. Al ser unas plataformas en las que se pueden tratar, prácticamente, todos los temas que se ocurran, los usuarios ven en esto una gran oportunidad para exponer, informar y ayudar a la audiencia.

Los influencers juegan un rol clave, ya que son los perfiles que mayor número de contenidos comparten. Una temática que es de verdadero interés y que suele generar debates en la sociedad es la relativa a realizar viajes durante un amplio periodo de tiempo a un lugar de fuera; básicamente, irse a vivir a otro país sea por la circunstancia que sea.

La experiencia de una estadounidense en España

Un ejemplo de ello ha sido el de una estadounidense que lleva viviendo bastante tiempo en España, concretamente en la ciudad de Barcelona. Se trata de Christina Davis, también conocida como @christinaadavis, una tiktoker que se dedica a compartir consejos como una ciudadana procedente del extranjero viviendo en Barcelona y mensajes de autoestima y superación.

En una de sus últimas publicaciones, esta mujer ha querido poner en valor uno de los principales motores de nuestro país, la sanidad pública. En EE.UU, el sistema de salud es más diferente, ya que se basa en una combinación de opciones públicas y privadas en las que la cobertura universal no está garantizada. Es tal este procedimiento que varios ciudadanos se ven en la obligación de tener que recurrir a los seguros privados. A continuación, se va a presentar la situación de Christina Davis.

"Me costó cero euros"

Comenta que se tuvo que ir al hospital porque tuvo un accidente mientras estaba en el gimnasio. "Fui al hospital porque me caí por las escaleras mientras estaba en el gimnasio. Me pusieron puntos y me hicieron una radiografía en la espalda y en el brazo", explica. Asegura que la caída fue tan fuerte que le tuvieron que hacer varias pruebas para que los médicos se aseguraran de que ningún hueso estuviese roto.

En su país, Christina está acostumbrada al siguiente proceso: "Pagas tu seguro médico, vas al hospital, te hacen el tratamiento, te vas, quizá pagas un copago y luego te llega la factura final". Pero ahora es totalmente diferente, ya que está en España, es autónoma, tiene un visado y paga a la Seguridad Social. Cuando su tratamiento en urgencias terminó, le dieron "medicación, me mandaron a casa y todo está bien. Ahora estoy descansando y todo esto me costó cero euros".

Ir a urgencias y tener que pagar 16.000 dólares

Evidentemente, esto es mucho más satisfactorio a nivel económico, ya que cuando estaba en Estados Unidos "pagaba como 400 dólares al mes por el seguro". De hecho, recuerda que una ocasión se rompió el pie y se vio en la obligación de recurrir al 9-1-1. En aquel momento, "trabajaba en traumatología, así que sabía exactamente lo que me había roto. Les dije: me he roto el cuarto metatarsiano, ¿Podéis hacerme una radiografía, ponerme un yeso y mandarme a casa?".

La teoría de Christina fue la correcta, ya que el veredicto de la radiografía le dio la razón. Unos días después de su visita al hospital, le "llegó la factura y era de unos 16.000 dólares. El seguro cubrió una parte, pero aún tuve que pagar 2.700 dólares de mi bolsillo", asegura. Además, se vio en la obligación de tener que pagar 150 dólares extra por acudir a urgencias.

"No creo que a Estados Unidos le importe la salud de su gente

Ante estas dos diferencias, esta influencer ha hecho autocrítica y ha declarado lo siguiente: "Sinceramente, no creo que a Estados Unidos le importe realmente la salud de su gente ni el bienestar de la población". En caso de que sí que le diera importancia a esto, explica que EE.UU no haría que "la atención sanitaria endeude a las personas o las haga pensar: "Bueno, en realidad no estoy tan mal" o "mejor no me hago una radiografía porque no quiero pagarla".

Lo califica como una locura, a lo que posteriormente añade que su país de origen "necesita un cambio urgente". No obstante, quiere agradecer su experiencia tanto en España como en Barcelona explicando que está "muy agradecida de vivir en un país donde mi factura médica fue literalmente de cero euros y además recibí una buena atención".