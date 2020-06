Barceló dice que haber hecho test masivos hubiera sido una grave irresponsabilidad

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha comparecido esta mañana ante la comisión de Les Corts para dar cuenta de la gestión de sus departamento ante la crisis sanitaria de la covid-19.

Ha explicado que “los test masivos no estaban recomendados” ni por la Sociedad Española de Salud Pública, ni por la Asociación Madrileña de Salud Pública", que desaconsejaron realizar test masivos a la población, como el realizado por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Ha explicado que “es comprensible que las personas quieran saber si han estado en contacto y si están protegidas, sin embargo, la realización de test pueden provocar una falsa seguridad que desembocaría en una mayor extensión del virus”.

Barceló ha leído el informa de la Sociedad Española de Salud Pública en el que expresa que “no existe ninguna justificación científica, sino que desde un punto de vista científico y sanitario está totalmente desaconsejado. Testar a toda la población es un despropósito y una grave irresponsabilidad”.

La consellera a apuntado que “no íbamos a caer en ese despropósito e irresponsabilidad, pese a escuchar muchísimas críticas” y ha reiterado que "podía ocasionar el colapso de la capacidad del sistema sanitario impidiendo la detección rápida de nuevos brotes con el riesgo de diseminación lo que obligaría al confinamiento. La capacidad diagnóstica debe reservarse para la detección de nuevos casos y contagios”.

En este punto, al igual que ha hecho en varias ocasiones más, la consellera ha recordado que en virtud del estado de alarma, la máxima autoridad era el presidente del Gobierno y el ministro de Sanidad. Barceló, no ha tratado de ocultar las fricciones con el gobierno central, y ha destacado que le sorprendió y no compartió la decisión de no avanzar en la desescalada a la fase 1: “nos produjo sorpresa no pasar de fase porque los técnicos de salud pública no veían ningún inconveniente”. También ha destacado que “el único material que llegó defectuoso y que se devolvió venía del Ministerio, se retiró y está a la espera para devolverlo al Ministerio. Y lamentablemente, cinco sanitarios se contagiaron”.

Discreción con los casos por municipios

También ha desvelado que en algunos municipios se hizo el vacío más absoluto a algunas personas que habían pasado la enfermedad y cuya identidad se difundió rápidamente. Este es el motivo por el que durante mucho tiempo la Conselleria de Sanitat se negó a dar los datos de enfermos por municipios, y ha reiterado que “por mucho ruidos que algunos hayan querido hacer, la Conselleria ha actuado con transparencia, nunca se han ocultado datos por negativo que éste fuera y los datos se han dado cuando las circunstancias lo han permitido”.

Contratación de sanitarios

Barceló también ha informado de que se ha prorrogado hasta el 30 de noviembre al personal eventual y las plazas creadas desde 28 de febrero de 2020. Ha enumerado que son 4.299 plazas eventuales, de las que 3467 son atención especializada y 730 atención primaria y 32 en salud pública. Además, ha anunciado la creación de 615 contratos en una primera fase, que podrán llegar a 1.200, además de 156 médicos especialistas en atención primaria y 50 enfermeras que han acabado formación especializada en 2020. Por último, también ha informado de la creación de 61 plazas en salud mental para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

Barceló ha dicho que los centros de salud abrirán mañana y tarde durante el verano dependiendo de las necesidades de cada departamento y que se recuperará el Plan Óptima para la reducción de listas de espera. La consellera también ha dicho que los sanitarios podrán disfrutar de vacaciones en julio, agosto o septiembre, pero que el 70 por ciento de las plazas se han de cubrir.

Ha informado de que el número de positivos totales acumulados con prueba PCR es de 11.357, y que solo se han contagiado 196 personas en los últimos 14 días. Siguen activos 2.332 casos y se han realizado 374.197 pruebas diagnósticas, “por lo que la situación, nada tiene que ver con la de hace mes y medio, en mi ultima comparecencia". También ha dicho que actualmente, la Generalitat dispone de 102 millones guantes, 60 millones mascarillas, tres millones batas, dos millones gorros, y 640.000 delantales.

Ha añadido que "cumplimos las instrucciones de sanidad para avanzar a la fase 3″.

Por su parte, el síndico del PP José Juan Zaplana ha reprochado a la consellera que hubieran pasado 119 días desde la última comisión, y 118 “desde que usted nos citara por última vez para explicarnos la previsión que tenían. En cuatro meses no ha tenido tiempo de dar cuenta a los portavoces” y ha calificado la actitud de “irresponsable, reprobable y sectaria”.

Le ha echado en cara que las armas que les dio a los sanitarios para luchar contra la enfermedad han sido “bolsas de basuras y equipos no homologados” y le ha pedido que “presente su dimisión. No espere a verano para irse. Usted está agotada y amortizada y lo peor es que usted lo sabe”. También le ha preguntado si iba a llamar a los familiares de los sanitarios fallecidos por la pandemia.

En la petición de dimisión se han sumado los representantes de Vox y de Ciudadanos, mientras que los grupos del Botànico se han limitado a alabar la gestión de Sanidad desde una postura acrítica.

En su última intervención Barceló ha explicado que “ha habido tensiones y falta de material en algunos momentos por eso estamos dado cuenta a los juzgados” y ha negado que “hubieramos cogido material de la basura”. También ha negado que en ningún momento falataran respiradores y que en el pico más alto se llegó al 70 por ciento de ocupación de las UCI.

Por último, Barceló también ha dicho que no era cierto que el índice de contagios en sanitarios fuera mayor que el del resto de España.