Cs exige ayudas para las familias que reduzcan su jornada para cuidar a sus hijos en cuarentena

Ciudadanos (Cs) en Les Corts valencianas ha exigido poner en marcha una partida de ayudas económicas destinadas a madres y padres trabajadores, bien por cuenta ajena o autónomos, que no puedan adaptar su puesto al teletrabajo y, por ello, se vean obligados a reducir su jornada laboral en caso de que sus hijos deban guardar cuarentena por coronavirus en su colegio.

“Las opciones para las familias no son muchas, especialmente para quienes no pueden teletrabajar, por lo tanto, ¿qué hacer en caso de que manden a tu hijo a casa porque se ha dado un positivo en su aula?, ¿conocen los padres sus derechos y la normativa a la que pueden acogerse?”, ha cuestionado la portavoz adjunta de Ciudadanos Ruth Merino. “Las situaciones excepcionales requieren de medidas excepcionales, y, en estos momentos, garantizar la conciliación y la seguridad sanitaria deber ser una prioridad”, ha subrayado a través de una Proposición No de Ley (PNL) urgente.

Por ello, la parlamentaria ha instado al Consell a pronunciarse sobre las oportunidades que tienen las familias en estos casos. “El Gobierno valenciano lleva meses sacando pecho de su gestión frente al coronavirus pero, ¿se acuerda de los padres y madres valencianos que podrían enfrentarse a estas dificultades de manera inminente? No es justo que sean las propias familias quienes tengan que responsabilizarse de dar solución a esta incertidumbre debido a la dejadez de las Administraciones”, ha apuntado.

También, respecto al llamado plan “Me Cuida”, puesto en marcha por el Gobierno para que cualquier trabajador con familiares a su cargo debido al virus pudiera teletrabajar y contar con flexibilidad de horarios, “es un primer paso, pero no suficiente, dado que su vigencia finaliza el próximo 30 de septiembre”, por lo que Merino ha abogado por “una ampliación indefinida en el tiempo de este plan, dando carácter preferente al teletrabajo y al derecho a la reducción de jornada”.