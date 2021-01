Dos de cada diez valencianos reciben regalos que no se quedan

Dos de cada 10 valencianos afirma que suele recibir algún regalo en Navidad que no quiere quedarse y un 41,7 por ciento asegura haber vendido en el mercado de segunda mano alguno de estos presentes, 5 puntos más que el pasado 2019 (36 por cien). Estas son dos de las principales conclusiones extraídas de la segunda parte del estudio Christmas Report 2020 realizado por Milanuncios, la plataforma online con más experiencia en el mercado de segunda mano.

Gracias al auge de la economía circular promovida por las aplicaciones y webs de segunda mano, que permite a los usuarios sacar rendimiento de productos que no quieren quedarse, el regifting se ha convertido en una práctica cada vez más extendida entre los valencianos. La realidad es que, a pesar de que siempre están cargados de buenas intenciones, no todos los regalos de las navidades son del agrado del receptor. De hecho, las principales razones que motivan esta práctica del regifting entre los valencianos son: el hecho de que el destinatario realmente no necesitaba dicho artículo o no iba a utilizarlo (41,9 por cien), que no le servía o no le iba bien (25,6) o porque, sencillamente, no le gustó (23,3).

Los regalos con menos acierto

En cuanto a los regalos con los que menos solemos acertar, los valencianos señalan que sus familiares y amigos suelen fallar en los artículos de ropa (45,6 por cien, complementos de moda (23,3) y perfumes (15,5).

Por otro lado, la mayoría de los valencianos que vendieron los regalos que no quisieron quedarse las navidades pasadas, ganaron principalmente entre 5 y 50 euros (81,4 por cien), seguidos de los que consiguieron entre 50 y 100 euros (14 por cien) y aquellos que ganaron más de 100 euros (4,7 por cien).

Además del auge del “regifting”, otra de las conclusiones del Christmas Report 2020 indica que 2 de cada 10 valencianos compra regalos de Navidad en el mercado de segunda mano (24,2 por cien). El principal motivo por el que se decantan por esta opción es porque les resulta una alternativa más económica.