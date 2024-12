Morant exhibe músculo en Valencia y Mazón le pide que «deje de mentir»

Sábado de agitación política en la Comunitat Valenciana. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, exhibió ayer músculo en Valencia en el Comité Nacional del PSPV en el que contó con la asistencia de los alcaldes socialistas afectados por la dana. Un acto de partido en el que Morant anunció su intención de presentarse a la reelección como secretaria general del PSPV en el 15 Congreso que se celebrará en Valencia a finales de enero, cuyo objetivo es el de «dignificar la política».

La ministra y actual secretaria general no tardó en cargar contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien acusó de no haber llevado ninguna propuesta oficial a la reunión del pasado viernes en la Conferencia de Presidentes. «Más allá de algunas propuestas que hemos escuchado de manera solitaria, no hubo ninguna propuesta oficial que se elevara para ver si el resto de presidentes de las Comunidades la apoyaban o no».

Así, instó a Mazón a «ponerse las pilas y estar a la altura de las circunstancias» ante la situación provocada por la dana y dejar de presentarse como «una víctima» y de lanzar «bulos» sobre las ayudas del Gobierno.

Unas acusaciones que fueron respondidas poco después por el propio presidente valenciano, quien pidió a la ministra que «deje de mentir» así como de «representar a un Gobierno inmoral que en estos momentos, con las mal llamadas ayudas a través de préstamos ICO, les va a cobrar intereses a los valencianos afectados» por las inundaciones.

En un acto en Alicante, el jefe del Consell exigió respuestas ante el escenario que dibujan las ayudas estatales. «¿Si alguien se compra un coche de 20.000 euros, es verdad o no es verdad que va a tener que pagar 4.000 euros de IVA?», preguntó Mazón.

Al mismo tiempo, cuestionó el gasto en la investigación del cáncer, tras la denuncia de los investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que han alertado de una falta de recursos y de una «pésima gestión», y preguntó a la líder socialista «quién no dice la verdad». «¿Qué pasa con la investigación, qué pasa con esos recursos, qué pasa con esos fondos que no se están dedicando a investigar contra el cáncer? Es muy grave lo que está pasando aquí, que dejen de mentir de una santa vez», zanjó el presidente.

El futuro de Ford Almussafes

Otro de los anuncios de Morant durante el Comité Nacional del PSPV fue el relativo al futuro de la planta de Ford en Almussafes. Según la actual secretaria general de los socialistas valencianos, la multinacional cuenta con el compromiso «inequívoco» del Gobierno de España con la Comunitat Valenciana.

«Siendo conscientes de las dificultades de un sector estratégico para España, que es vital para la provincia de Valencia y para los municipios golpeados por la dana, el Gobierno de España va a garantizar el futuro de la Ford de Almussafes». De esta forma, enfatizó que cuando Ford «necesitaba de la política», siempre «llamaba a la Generalitat Valenciana porque al otro lado había un presidente socialista», en referencia a Ximo Puig. Ahora, concluyó Morant, «han tenido que acudir al Gobierno de España, que siempre protege a los trabajadores».

No obstante, ante dichas declaraciones, el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, afirmó que la activación del mecanismo RED «ha sido una de las reivindicaciones que permanentemente ha hecho el Consell al Gobierno de España durante este año para mantener el empleo en Ford Almussafes y todo el sector de la automoción».

Por ese motivo, incidió en que el Gobierno de España tiene ahora la ocasión de «mejorar la exención de las cotizaciones para las empresas y las prestaciones de desempleo que pueden cobrar los trabajadores en dicho mecanismo».