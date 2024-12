Pedro Sánchez, el frío por respuesta

Espero algún día poder conocer los motivos por los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudió a la misa funeral que se celebró el lunes en Valencia con el único objetivo de que las familias de las víctimas tuviesen la oportunidad de participar en un acto colectivo que les trasmitiese algo de consuelo.

Jamás podré olvidar el testimonio de una mujer de Alfafar que guardaba cola para entrar a la Catedral de Valencia. Rota de dolor contaba cómo su madre no subió a tiempo al segundo piso de su casa y murió ahogada. Ni ella ni su hermano pudieron hacer nada por salvarla. Es solo una de las 223 historias que componen la tragedia que se vivió el 29 de octubre en Valencia. Imborrable también será para siempre el sonido del órgano de la Catedral o el olor a tristeza que superaba al del incienso.

Porque para sentirlo de verdad hay que vivirlo. Y esto es algo que no ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque desde que salió escoltado de Paiporta el pasado 3 de noviembre no ha vuelto a pisar la zona cero.

Tampoco ha hablado con el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, quien, le guste o no, sigue siendo del presidente de la Comunitat Valenciana. Pero es más, tampoco lo hizo durante la conferencia de presidentes celebrada este viernes en Santander.

Dos no pelean si uno no quiere. Está claro. Y uno puede llamar al otro, no es únicamente responsabilidad de Sánchez. Pero sí le correspondía a él preguntar a Mazón cuando lo saludó en Santander: «¿Cómo va todo?» o «luego hablamos». Solo un hubo un frío saludo.

No era por Mazón, sino por los valencianos que afrontamos la situación más incierta de nuestra historia. Por aquellos que tardarán mucho en tener un hogar y por los que ya no están. Aunque claro, si la dana no pudo entrar de manera excepcional en el orden del día de la conferencia de presidentes tampoco se podía esperar mucho más.