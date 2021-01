El Gobierno valenciano ordena preparar los hospitales de campaña y habilitar todas las camas para pacientes covid

Los hospitales de la Comunitat Valenciana se encuentran al límite. Con el nuevo récord de ingresados que se batió ayer y más de 2.200 personas hospitalizadas por coronavirus (340 en la UCI) la Conselleria de Sanidad ha remitido hoy una directiva a los centros hospitalarios y atención primaria para que se preparen de cara a lo que se prevé que sea una situación mucho más difícil durante las próximas semanas.

En el documento, el departamento dirigido por Ana Barceló da la instrucción a los recintos responsables de los hospitales de campaña de que pongan en marcha “la infraestructura necesaria para ser operativos en el menor tiempo posible, en caso de necesidad”. Además, todas las camas del hospital Ernest Lluch -antigua Fe- pasan a ser funcionantes.

Camas de críticos

Por lo que respecta a las camas para los pacientes críticos, la Conselleria recuerda “la necesidad de habilitar TODAS las camas de críticos instaladas en los hospitales para pasar a ser camas funcionantes”. Explica también que “cuando el hospital no disponga de camas de críticos libres, se buscará cama en otro centro a través del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los traslados de enfermos críticos no Covid se realizarán a los hospitales privados preferentemente, de acuerdo con la proximidad geográfica al domicilio del paciente. Lo mismo se aplicará para los pacientes que sufran un ictus, infarto o urgencias no demorables: “si no hay cama disponible en el departamento o en el hospital de referencia, una vez completado el tratamiento del proceso agudo, podrá ser derivado para la continuidad del tratamiento a un centro privado”.

En cuanto a las camas hospitalarias, la Conselleria señala que “es necesario habilitar TODAS las camas de hospitalización instaladas en los hospitales. Esto incluye desdoblamientos de habitaciones individuales y reclutamientos de espacios dedicados a actividad demorable (unidades de desintoxicación, UCSI, Unidades técnicas…)”.

En cuanto a los pacientes quirúrgicos, en el caso de los oncológicos, estos serán trasladado al IVO u a otros hospitales privados.

Suspensión de la actividad

La Conselleria además ha ordenado la suspensión de toda actividad quirúrgica programada (incluyendo la cirugía sin ingreso y la realizada por autoconcierto), “salvo para aquellas condiciones urgentes no demorables ni derivables”.

Al personal del bloque quirúrgico le serán asignadas otras tareas, en función de las necesidades del departamento. Se suspenden también las pruebas diagnósticas no preferentes y los ingresos programados, a excepción de aquellos programas implicados en diagnóstico rápido de cáncer, que se considerarán prioritarios o no demorables (cribado de cáncer de mama y colon, circuitos rápidos protocolizados), aunque su actividad podría modificarse en función de la situación epidemiológica.

Se debe priorizar la asistencia mediante consultas no presenciales en Atención Primaria. Las consultas externas presenciales de las diversas especialidades se agruparán en el hospital y deberán limitarse a aquellas no demorables.

Los seguimientos y revisión de historias se realizarán preferentemente de forma telefónica por parte del facultativo. Se deben favorecer las interconsultas no presenciales y la telemedicina para evitar desplazamientos innecesarios de los pacientes.

Acompañamiento al final de la vida

La Conselleria de Sanidad sí que permite esta vez que una persona acompañe al paciente que se encuentra en situación terminal por covid y que pueda disponer de un terminal electrónico para poder comunicarse con el resto de la familia. Se proporcionará al acompañante todo el material de protección necesario.

Además, si es posible, se trasladará al paciente a una habitación individual para atravesar este proceso.