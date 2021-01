El Ayuntamiento estudiará con el Consejo Escolar si hace lectivos los días de Fallas

Aún no hay nada decidido y se pretende consensuar una postura con el Consejo Escolar Municipal, pero el Ayuntamiento está valorando si mantiene o no los festivos de las Fallas de 2021, en lo que al calendario escolar se refiere.

Este año, las fallas caían en unas fechas inmejorables. De hecho, la semana fallera empezaba el día 15, que será lunes, y trascurría hasta el 19, día de San José y de la Cremà, que cae en viernes, por lo que luego está el sábado y el domingo para descansar. Sin embargo, el anuncio de que las Fallas de 2021 no serán en sus días habituales ha truncado esta circunstancia tan favorable.

Por ello, el Ayuntamiento someterá a debate mantener la semana de fiesta escolar del mes de marzo con motivo de las Fallas, ya que éstas no van a celebrarse, y no tiene mucho sentido que los niños no vayan a clases, siempre que la situación de la pandemia lo permita.

Por eso, la concejala de Educación, Maite Ibáñez, ha anunciado que se convocará al Consejo Escolar Municipal el próximo día 2 de febrero para escuchar la voz de todo el mundo respecto al mantenimiento o no de los días festivos del 16, 17 y 18 de marzo.

El dato con el que no podrá contar el Ayuntamiento todavía es la fecha exacta de celebración de las fiestas, si es que se celebran. De ser, serán en el segundo semestre, pero gran parte de este esa festivo ya de por sí para los escolares porque tiene las vacaciones de verano. Si las fallas fueran en julio, no habría que habilitar festivos escolares ya que en esos días no hay colegio. Pero sí, si finalmente la fiesta se celebrara en octubre.