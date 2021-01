“Es una limosna y un insulto. Nos dan cinco euros por día”, así reciben los hosteleros las ayudas de la Generalitat valenciana

Centenares de hosteleros de la Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería de la Comunitat, la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat (Conhostur) y la Federación de Ocio, Turismo, Juego e Industrias Afines (Fotur) se han manifestado este jueves en València para pedir “un plan de ayudas real”, puesto que estas asociaciones han calificado el plan Resistir de “limosna”, “propina” e “insulto”.

El presidente de la Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería, Lalo Díez, ha lamentado sobre el plan Resistir que “es una compensación de inyección directa de 2.000 euros por empresa y 200 euros por trabajador en un pago único que, acumulado desde marzo pasado, equivale a 5,3 euros al día por pyme y 0,5 euros al día por trabajador”.

Estas asociaciones se han concentrado en la plaza de la Virgen y frente al Palau de la Generalitat en sendas manifestaciones en las que han reivindicado que si los establecimientos permanecen cerrados y no hay ingresos, los impuestos de estas empresas se deben eliminar.

Una caravana de aproximadamente 800 vehículos, según Trànsit València, también se ha sumado a estas protestas, en un recorrido iniciado en la avenida Cataluña y que ha transitado por todo el centro de la ciudad, en una iniciativa de Fotur.

La caravana ha recorrido las calles de la ciudad para criticar el plan Resistir , dotado con 340 millones , para ayudar a los cuatro sectores más afectados por las restricciones a la movilidad social, como son la hostelería, la restauración, la actividad turística y las actividades de ocio.

El portavoz de la Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería, Jesús Jorquera, ha lamentado, por su parte, que la mayoría de establecimientos están “arruinados” y ha dicho sobre la ejecución del plan Resistir que no saben “cómo se va a repartir”. Así, ha pedido que se exponga “un plan de rescate de verdad y no la tomadura de pelo que han hecho”.

En la concentración también han recordado que los establecimientos de la Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería arrastran una media de pérdidas de 116.000 euros desde que empezó la pandemia y Jorquera ha denunciado que se sigan pagando impuestos pese a las restricciones.

En esta manifestación, los trabajadores de los locales cerrados por las restricciones sanitarias han tirado monedas de uno, dos y cinco céntimos frente al Palau de la Generalitat como ejemplo de la “limosna” que ofrece el Consell por su plan.

Media hora más tarde ha empezado otra protesta, en este caso en la plaza de la Virgen, en la que se ha depositado en la misma plaza una corona fúnebre como símbolo de la “muerte” de la hostelería en la Comunitat.

El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (Conhostur), Manuel Espinar, ha señalado que el plan “no llega para a todos” y ha recalcado las limitaciones que ofrece esta actuación para las empresas que tienen más de diez trabajadores”.

”Nos ofrecen préstamos, no ayudas y, aunque las agradecemos, no son suficientes”, ha afirmado Espinar, quien ha exigido tanto al Gobierno central como al autonómico que incrementen la velocidad de vacunación, puesto que, según ha explicado, “si no en verano, también nos vamos a encontrar con este problema, de no conseguir la inmunidad de rebaño. España salió de la crisis gracias a los camareros y al turismo”, ha manifestado, por su parte, el presidente de Fotur, Víctor Pérez.

A esta protesta han asistido la presidenta de PPCV, Isabel Bonig; el líder de Ciudadanos en la Comunitat, Toni Cantó, y el presidente de Vox Comunidad Valenciana, José María Llanos, en representación de los principales partidos de la oposición.