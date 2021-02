Valencia indemnizará al exdirector del Palau pero recurrirá la sentencia

El Ayuntamiento de València ha decidido indemnizar al exsubdirector del Palau de la Música y Orquesta de València Manuel Muñoz tras declarar los tribunales su despido improcedente aunque recurrirá la sentencia por diferir de sus argumentos.

Así lo ha explicado la concejala de Patrimonio Cultural y presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, que ha afirmado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento no están de acuerdo en que “cargos de confianza que no han pasado ningún proceso selectivo hayan de pasar a formar parte de la estructura del personal de una administración pública”, como dice el fallo.

Ha añadido que tenían que decantarse por indemnizar o readmitir -tenían 5 días de plazo- y “el Ayuntamiento ha considerado mejor indemnizar pero eso no quita que la sentencia se vaya a recurrir -el plazo es mayor-”.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado improcedente el despido en agosto de 2019 de Manuel Muñoz al considerar que su contrato no era de alta dirección.

Según el Ayuntamiento, en agosto de 2019 se terminó la última renovación del contrato de Muñoz y por ley no se puede renovar más veces, de forma que se ha de recurrir a procedimientos de contratación pública que garanticen objetividad, capacidad y publicidad.

Muñoz demandó al consistorio al considerar que tenía una relación laboral “ordinaria”, que requiere de un preaviso de despido.

En un primer momento, el Juzgado que dio la razón al Ayuntamiento y desestimó la demanda del ex director artístico, que recurrió al TSJCV, que ha considerado que no era alto directivo porque no podía tomar decisiones autónomamente.

Muñoz fue contratado por el Ayuntamiento en 2015 como cargo de confianza, para desarrollar las funciones de subdirector artístico del Palau de la Música y se renovó su contrato en dos ocasiones consecutivas.