El PP exige al Gobierno valenciano que deje a los técnicos tomar decisiones

La Generalitat valenciana no cuenta con un comité de expertos que avale sus decisiones. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mantiene casi a diario reuniones con expertos en diferentes materias y en base a sus recomendaciones, la Mesa Interdepartamental- formada por miembros del Consell- decide imponer determinadas restricciones.

El PPCV considera que esta no es la mejor forma de proceder y por eso, solicita al Gobierno valenciano que convoque a un comité de expertos para tomar decisiones basándose en «criterios técnicos».

Así lo ha defendido el portavoz de Sanidad de este partido, José Juan Zaplana, que acusó al Consell de adoptar restricciones basadas en consideraciones políticas. «Parece que la culpa de todo la tengan los bares. Nosotros pensamos que no es así».

Además, ha insistido en que la Comunitat Valenciana ha fallado en la prevención de los contagios porque no realiza suficientes pruebas de covid. «El virus está descontrolado porque no se hace seguimiento de los casos y porque hay gente a la que no se le llegan a hacer PCR».

También ha solicitado que exija al Gobierno central que baje el IVA de las mascarillas FPP2, petición que ya han trasladado otras comunidades autónomas.

Por último Zaplana advierte de que el Consell está desatendiendo las patologías no covid a pesar de que existen recursos en las sanidad privada.