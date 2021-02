Puig advierte de que la desescalada en la Comunitat Valenciana “va a ser muy prudente”

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha indicado hoy que en los próximos quince días se estudiará desde la perspectiva de Salud Pública y también en contacto con los sectores qué decisiones se pueden tomar a medida que mejore la situación epidemiológica, aunque ha alertado: “Desde luego, la desescalada va a ser prudente, muy prudente”.

”No podemos volver atrás después de todo el esfuerzo” de la sociedad valenciana, ha aseverado Puig, quien ha asegurado que este proceso se va a hacer “con diálogo con todos los sectores” y con “la máxima humildad posible, para no adoptar posiciones que sean negativas para parte de la población”.

El presidente ha subrayado que “hay que intensificar el rastreo ahora que han bajado los casos. No queremos restricciones que no sean necesarias, el problema real es que a mayor movilidad más contagios. No solo son los bares”.

En este sentido, ha pedido “comprensión” a los hosteleros con las restricciones frente al coronavirus, y ha asegurado que entiende y “empatiza” con el “dolor y con el sufrimiento” de muchas personas que en estos momentos tienen “graves dificultades económicas”.

Puig ha señalado a los medios de comunicación que la Generalitat tiene “absoluta” voluntad de diálogo con los sectores afectados y de compensar a aquellas economías que “lo están pasando francamente mal”, para lo que han puesto en marcha el Plan Resistir, con más de 400 millones de euros.

”Si es necesario, continuaremos con una nueva edición de este Plan”, ha asegurado Puig, quien ha apelado a “intentar trabajar juntos para salir juntos y rápidamente”, y ha afirmado que la hostelería y el turismo serán una de las “vías de salida” de esta crisis económica y social, como lo fue en la crisis financiera.

Máxima obsesión, la vacunación de los más vulnerables

Por otra parte, Puig ha afirmado que, en estos momentos, la “máxima obsesión” es intentar vacunar “al máximo” contra el coronavirus a los sectores de población “más vulnerables”.

Ha señalado que la previsión inmediata es acabar la vacunación de las residencias de la tercera edad y en los centros de día de ancianos y personas vulnerables, donde esta semana va a ser “muy intensiva”.

Asimismo, ha explicado que otra prioridad es acabar la vacunación de los profesionales sanitarios de la pública y de la privada, tanto de la primera línea como del conjunto del sistema, y que esperan que esta semana se pueda empezar a vacunar ya a las personas de más de 90 años.