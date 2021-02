Un avión rompe la barrera del sonido en Castellón: “Creía que venía un tsunami”

En varios municipios de la provincia de Castellón y del interior de Valencia, los vecinos han quedado paralizados tras escuchar un fuerte estruendo. ¿Una bomba? ¿Petardos? ¿Un tsunami? Nada de esto. El Centro de Coordinación de Emergencias ha confirmado que un avión ha roto la barrera del sonido y que el estruendo se ha podido oír en la provincia de Castellón y también en la parte sur de la de Valencia.

❗El Centro de Coordinación de Emergencias #CCE @GVA112 de la @Generalitat confirma que el fuerte ruido oído en amplias zonas se trata de un caza de combate al romper la barrera del sonido. pic.twitter.com/5FgRLTqEyB — VOST Comunitat Valenciana (@VOSTcvalenciana) February 25, 2021

“Estaba en ese momento en el balcón y he mirado a la montaña esperando que se hundiera o que viniera un tsunami. Me ha asustado mucho”, asegura un vecino de Chelva. “Primero me he asustado pero luego ha seguido el ruido del motor y he pensado que solo podía ser un avión que rompía la barrera del sonido”. Este testigo afirma que no ha podido ver el avión.

Un avión acaba de romper la barrera del sonido encima de Villafames (Castellón), ha parecido una bomba, que brutalidad, como una carcasa de castillo de fuego pero a ras de suelo. Aún me tiemblan las piernas jajajaja — Ivan B. (@cuxaro) February 25, 2021

Como suele ocurrir, el protagonista ha sido un caza que con toda probabilidad realizaba maniobras militares.

Vecinos de Navajas, Segorbe, Onda, Grao de Castellón... han comentado a través de Twitter el fuerte ruido que ha provocado este fenómeno que ha llevado incluso a movilizar a los servicios de emergencia rumbo al interior de la provincia de Valencia y su límite con Castellón por si tras el estruendo se producía un incendio.

Cuando un avión va más rápido que la velocidad del sonido rompe esta barrera y las ondas de presión no se propagan frente a la aeronave, sino que crean una onda que genera enormes cantidades de energía sonora, que suena similar a una explosión o un trueno en el oído humano.