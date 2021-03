El PP denuncia que la falta de oxígeno en el agua mata a los peces de la Albufera de Valencia

La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular en Les Corts, Elisa Díaz, y la concejala del PP en el Ayuntamiento de Valencia Julia Climent, han denunciado el “estado crítico” de la Albufera “por el abandono de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia”. Díaz y Climent han visitado esta semana el parque, donde constataron el estado “lamentable” debido a la acumulación de la paja del arroz y cañas que obstruían acequias, así como la mortandad de peces por la falta de oxígeno.

“Hace una semana pedimos en Les Corts que se hiciera una zonificación correcta para poder recoger toda la paja del arroz donde pudieran acceder las máquinas y que se pueda quemar allí donde las máquinas no pueden entrar. Lo hicimos precisamente para evitar situaciones como la que hemos comprobado, donde la paja del arroz se acumula y junto a las cañas obstruyen las acequias. Una de las consecuencias es que la falta de oxígeno provoca una gran mortandad de la biodiversidad de la Albufera”, ha denunciado Elisa Díaz.

“Esto tiene que evitarse, ya lo hemos pedido dos veces en esta legislatura, pero parece que la ideología es lo que prima en el Consell, que no atiende a razones y no escucha a nadie, tampoco a los arroceros, que son quienes mejor conocen el parque y sus peticiones”, ha añadido.

La diputada ha señalado que la protección de la Albufera “no es un capricho, es una necesidad”, y ha criticado que desde Generalitat y Ayuntamiento “quieran hacer ver que todo está en una situación normal y no pasa nada”. “Llevamos años reivindicando y lo que vemos son peces muertos, paja del arroz acumulada que produce aguas negras que van a parar a la laguna y que es veneno puro. El estado de La Albufera es crítico. No dejan quemar la paja del arroz y a la vez no recogen lo que hay que recoger”.

Por su parte, la concejala Julia Climent ha criticado que el dragado “es prácticamente inexistente y el poco que se ha hecho ha sido insuficiente”. “Hace falta intensificar la limpieza de las acequias y dedicar tiempo y dinero. No se controlan los vertidos ni se han arreglado las motas como tocaba”, ha indicado.

Climent ha lamentado, asimismo, la falta de inversión en tanques de tormenta, la falta de ampliación de colectores o la ausencia de modernización de la acequia real del Júcar. “Ya es hora de que tanto el Ayuntamiento como el Consell se dejen de anuncios y pasen a los hechos para salvar La Albufera”, ha manifestado.