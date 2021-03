Los hosteleros de Castellón estallan contra la Generalitat: “Somos los pagafantas”

A las 13.30 se reúne la Mesa Interdepartamental para cerrar las restricciones que regirán en la Comunitat Valenciana a partir del 15 de marzo. Todo apunta a que se acordará que el interior de bares y restaurantes permanezcan cerrados como medida de prevención ante la semana de vacaciones escolares que comenzará el próximo lunes.

Desde la Asociación de Hostelería de Castellón (Ashocas) denuncian que solo el 45 por ciento de los establecimientos han podido abrir. “Ante unas previsiones de desescalada poco halagüeñas, según las últimas noticias que están publicando los medios, el sector muestra su profunda preocupación ante la situación a la que van a enfrentarse en los próximos quince días. Si finalmente se confirman las previsiones de lo que estamos leyendo desde ayer, los hosteleros volverán a ser los ‘pagafantas’ de la incompetencia en la toma de decisiones de la Generalitat Valenciana, ya les pagamos la fiesta de Navidad y ahora nos tocará asumir la de las semanas no lectivas de Magdalena y Fallas por su falta de previsión y planificación”.

Según esta asociación, más de 18.500 empresas en toda la Comunitat aún no han podido levantar la persiana, puesto que con las medidas actuales no pueden, al disponer de terraza, o no les sale rentable hacerlo.

El presidente de Ashocas, Álvaro Amores, apela al compromiso de la Mesa de Trabajo de Sanidad para la Hostelería y el Ocio donde quedó patente la voluntad de apertura de los interiores. “No es ningún capricho, es una necesidad para que no se siga destruyendo más tejido empresarial y por consiguiente más puestos de trabajo, si hay que hacerlo es ahora, no podemos esperar ni un solo día más”.

Ha denunciado además que las ayudas son irrisorias y la mayoría de los casos no han llegado. Los datos actuales de tasa de incidencia con un 48,95 de media en la Comunitat Valenciana hacen que sea un escenario muy favorable para apretar el acelerador y salvar el mayor número de empresas posibles.