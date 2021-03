El PP estudia llevar a Competencia los contratos de corresponsalías de À Punt

La portavoz adjunta del grupo popular en Les Corts Eva Ortiz ha asegurado que los servicios jurídicos del PP “están valorando” llevar a la Comisión de Defensa de la Competencia el nuevo contrato de corresponsalías de À Punt en comarcas de Castellón al detectar “paralelismos” con el contrato por el que se sancionó a la empresa del hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig, por constituir un presunto cártel.

En la comisión, Ortiz y el diputado de Vox Miguel Pascual han pedido al director general de À Punt, Alfred Costa, la inhabilitación de las empresas del hermano del president de la Generalitat para futuras licitaciones, situación a la que Costa ha respondido que una empresa pública no lo podía hacer, sino que debía ser la justicia.

”Mientras un actor judicial no dictamine que no se pueden presentar, nosotros -À Punt- no podemos hacer nada”, ha señalado Costa, quien ha proseguido: “Cometeríamos una falta de ley si imposibilitáramos esas cosas. Sería una ilegalidad que no dejásemos participar y sería una ilegalidad también que no licitáramos ese contrato si es el ganador”.

Preguntado por si conocía la parte reservada del informe sobre la sanción al hermano de Puig por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia, Costa ha declarado que “no somos ni testimonios en esa denuncia y no se nos ha citado ni como parte”, por lo que ha negado que esté en disposición de esa información.

La diputada Ortiz ha asegurado que hace unos días le llegó respuesta a una petición de documentación realizada a la Societat Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) sobre el expediente administrativo del contrato de corresponsalías de Els Ports, Alt Maestrat y Baix Maestrat, “curiosamente el mismo contrato sobre el que en la anterior licitación sucedió el pacto de precios y que fue denunciado a la comisión de la Competencia”.

”Pensaba que esta vez iba a estar todo en orden y que el hermano del president de la Generalitat y sus socios iban a estar descartados, pero no solo no ha sido así, sino que además se le ha adjudicado y hay paralelismos con la vez anterior”, ha explicado Ortiz.

La portavoz popular ha asegurado que se presentaron las empresas de Francis Puig, un socio de Puig y una tercera: “¿Qué sucede cuando se abrieron las plicas? Vuelve a pasar lo mismo que en el anterior contrato”, ha indicado.

Ortiz ha preguntado a Costa “si alguien ha revisado minuciosamente este segundo contrato y si se va a volver a llevar al comité de la Competencia”. También ha citado conversaciones que aparecen en los chats entre Francis Puig, su socio Adell Bover, entre ellos sobre la reunión con una directiva de À Punt en los que se hace referencia a las corresponsalías de la radiotelevisión valenciana.

Por último, ha preguntado a Costa si sabía si la directiva que se reunió con el hermano del president de la Generalitat había recibido alguna mensualidad por parte de las empresas de Puig y su socio, a lo que Costa ha concluido: “No soy yo quien tiene que vigilar las cuentas corrientes de los trabajadores”.