Hoteles y comercios valencianos en pie de guerra contra la administración: las ayudas son insuficientes

Representantes del sector turístico y del comercio de la ciudad de Valencia han expuesto hoy que la crisis provocada por la COVID ha generado cierres de un 70 por ciento de los hoteles y de un 15 por ciento de pequeños comercios, una situación que podría hacerse peor si las ayudas económicas de la Administración, que han considerado insuficientes, no mejoran.

El Colegio de Economistas de València, (COEV) ha organizado esta mañana una mesa redonda online para analizar “Los retos de futuro de la economía post Covid-19”, que ha contado con la participación de representantes de sectores económicos vitales para la Comunitat Valenciana -turismo, comercio y hostelería.

El decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez, ha lamentado que “la crisis está siendo más larga de lo esperado. Desde el primer momento todos planteamos que era imprescindible mantener el tejido productivo, si los cierres se hacen definitivos, salir de la crisis costará mucho más. Para eso se requieren muchísimos recursos públicos y comparando con nuestros vecinos al otro lado de los Pirineos, por ejemplo, vemos que hay una diferencia brutal que provocará cierre de empresas, lo que hará más difícil la recuperación en España”.

”Nuestra Administración no ha tenido capacidad de respuesta porque tenía un déficit público tremendo. Si no están saneadas, las Administraciones no pueden responder”, ha añadido.

”Ayudas escasas y tardías”, ha lamentado por su parte Carlos Boga, director del Hotel las Arenas, mientras que Rafael Torres, presidente de Confecomerç (organización empresarial del pequeño comercio en la Comunitat) ha pedido “menos complacencia en la clase política”.

Contra el Ayuntamiento: “Falta coherencia y humildad”

Así, por ejemplo, Torres ha apuntado contra el Ayuntamiento: “se ha dejado enormes partidas sin invertir. ¿Por qué este año nos han subido más de 30 millones los impuestos y luego nos hace una partida de ayudas de 10 millones de euros? Falta coherencia y humildad”, ha señalado, antes de explicar que al comercio no han llegado ayudas porque no se ha contemplado, hasta ahora, que hay subsectores del mismo, como el textil, que han sufrido mucho con la crisis del coronavirus, con caídas superiores al 40 por ciento de la facturación.

”Ha cerrado más de un 15 por ciento del pequeño comercio y, si no se establece un paquete de ayudas adecuado, llegaremos a un 25 por ciento en ciertos sectores”, ha explicado, mientras que Boga ha señalado que “en este año llevamos caídas de facturación de un 70 u 80 por ciento sobre 2019, y de la planta hotelera está abierto entre el 30 y el 40 %, el resto no ha levantado la persiana después del primer confinamiento”.

”La presunta recuperación en V parece que deberá ser desechada, a pesar de lo que queríamos esperar. Tendremos que tomar una perspectiva cada vez más amplia”, ha expresado por su parte Pau Pérez Rico, director de Comunicación y Relaciones Externas de El Corte Inglés.

Antonio Bernabé, director de Visit Valencia, ha defendido por su parte la labor de la Administración gestionando una crisis de enorme dificultad con medidas de ayuda como las dedicadas a los ERTE y ha insistido en que la ciudad de Valencia está preparada para una recuperación “a buen ritmo” de su sector turístico.

”Valencia es hoy una ciudad muy turística, el primer destino de la Comunitat Valenciana, con 18 millones de visitantes anuales frente a los 11 de Benidorm, lo que representa un impacto económico de 4.000 millones y 40.000 empleos directos e indirectos”, ha defendido, antes de indicar que el buen posicionamiento de la ciudad permitirá una pronta mejoría cuando lo permitan las vacunas.