El alicantino que viste a Melody en Eurovisión: "El diseño es digno de una diva"

Debe haber muchos nervios porque el diseño del alicantino Gustavo Adolfo Tarí lo van a ver millones de personas en todo el mundo. No en vano, es el encargado del vestuario con el que Melody representará a España en el Festival de Eurovisión que se celebra el 17 mayo en la ciudad suiza de Basilea. Apenas quiere desvelar nada de su propuesta aunque, eso sí, ya se conoce que la artista de 'Esa diva', la canción con la que compite para vencer en el festival, llevará un espectacular traje negro con bata de cola y muchos volantes y un no menos espectacular "body" de brillantes ajustado y lleno de espinas con más de 15.000 cristales. Antes de que llegue definitivamente el momento en el que Melody se suba al escenario del estadio St. Jakobshalle de Basilea y se pueda apreciar la propuesta final -de la que Tarí apenas quiere confirmar nada más- LA RAZÓN ha hablado con el ilicitano para conocer cómo se siente este diseñador ante el reto de vestir a la representante española en Eurovisión.

¿Cómo surge el proyecto para que diseñe el vestuario de Melody para su cita en Basilea?

Después de diseñar otros "looks" para ella, Televisión Española me contacta para realizar el diseño de este año. Y luego me reúno con su estilista, Almudena Ruiz, su hermano y con la propia Melody para concretar ideas y empezar a diseñar.

¿Tuvo miedo, responsabilidad, por embarcarse en un diseño que van a ver millones de personas?

Este proyecto es una gran responsabilidad, pero un honor también. Eso no deja espacio para el miedo.

¿Había ya colaborado con Melody? ¿Es fácil trabajar con ella?

Sí, lo había hecho ya para el Benidorm Fest y para las "pre partys" de Eurovisión.

¿Cómo ha sido colaborar con ella y con todo su equipo?

La verdad es que ha sido todo un placer. Me entiendo súper bien con ella y su equipo. Todo un lujo.

¿El diseño es digno de una 'diva'?

Mucho, creo es lo que va a destacar. Eso está claro, ella ya es una diva y lo lucirá genial.

¿Qué tiene el vestuario, cómo sorprenderá, en qué se ha inspirado?

Me inspiro en ella como mujer actual y diva pero humana, con lo cotidiano que se convierte en algo sobrenatural y es un súper poder. Estoy rodeado de mujeres que trabajan, son madres, cuidan del hogar y de su entorno. Creo es algo increíble y a valorar hoy en día.

¿Qué espera que diga la gente? ¿Teme las críticas?

Espero que disfruten tanto como yo. Que se sientan orgullosos y que valoren que lo hemos dado todo y más.

¿Es este el proyecto más importante de su trayectoria?

Es el más importante porque confían en un diseñador de vestuario y espectáculo y creo da visibilidad a otra clase de diseñador. En España tenemos muchos diseñadores de espectáculo muy potentes. Estamos más interesados en el reconocimiento creativo.