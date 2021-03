Sanidad anuncia la vacunación en cuatro días de 145.174 docentes de la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanidad retoma este viernes la vacunación del profesorado de la Comunitat Valenciana y en cuatro días prevé que sean vacunadas 145.174 personas de centros docentes que están pendientes de recibir la dosis de AstraZeneca.

Así, el próximo 1 de abril ya estará vacunado todo el personal de centros docentes, que representa un colectivo de casi 149.000 personas, según informa este departamento de la Generalitat.

Los días que se han programado para citar a los docentes son el 26, 27 y 31 de marzo y el 1 de abril y, durante estos cuatro días, van a recibir la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca 145.174 persones de 3.195 centros educativos.

En concreto, se van a vacunar 76.808 personas de 1.802 centros de la provincia de Valencia; 50.079 de 999 centros de Alicante; y 18.287 personas de 394 centros de Castellón.

La planificación se ha organizado de forma que se vacune al mayor número de personas en el menor tiempo posible.

De hecho, la Conselleria ha ampliado a 250 el número de equipos de profesionales que se hacen cargo de esta vacunación masiva, y que han sido formados para poder llevarla a cabo desde que llega el paciente hasta su espera en la sala de postvacunación durante 15 minutos.

Por provincias, son 33 equipos de vacunación destinados a Castellón; 131 equipos en la provincia de Valencia y 86 equipos de profesionales para los espacios de vacunación de la provincia de Alicante.

De esta manera, la previsión es que cada media hora sea vacunado en toda la Comunitat Valenciana un total de 2.610 docentes en los diferentes espacios de vacunación que han sido instalados.

Para ello, los equipos de vacunación están formados por dos enfermeras, un administrativo, personal facultativo, auxiliares de enfermería, personal de seguridad y celadores.

Puntos de vacunación

Los 25 espacios de vacunación se han instalado en diferentes centros y espacios municipales que han sido adaptados y reconvertidos para poder ofrecer esta prestación asistencial de la forma más adecuada, tanto para pacientes como para los profesionales.

En la provincia de Castellón, los puntos de vacunación se encuentran en el Palacio de Deportes de Vinaròs, Hospital de Campaña de Castelló y Centro de Congresos de Vila-real.

En Valencia, el personal docente ha sido convocado en los siguientes espacios de vacunación: Pabellón Polideportivo René Marigil de Sagunto, Hospital de la Malva-rosa, Pabellón One Wall de Massamagrell, Centro Multiusos de Llíria, Ciudad Deportiva de Paterna y Hospital de Campaña de València.

También en Jubiocio Nou de Benicalap, Recinto Ferial de Requena, Pabellón Municipal El Vedat de Torrent, Casal Fester de Alzira, Museo Fallero de Gandia, Pabellón Francisco Ballester de Xàtiva y Pabellón El Quint de Mislata.

Finalmente, en Alicante los espacios de vacunación se han ubicado en Centre Llunàtics de Dénia, complejo deportivo Eduardo Latorre de Alcoi, Palacio de Deportes de Benidorm y Centro de Mayores Salvador Gosalvez Alberola de San Juan.

Además, se han ubicado en Pabellón Azul de Elda, Hospital de Campaña de Alicante, Polideportivo Esperanza Lag de Elche, Pabellón Bernardo Ruiz de Orihuela y Auditorio de Torrevieja.

“Malestar” sindical

Por su parte, el sindicato CSIF ha trasladado a la Conselleria de Educación su “malestar” por la “gestión de la vacunación” al personal docente y le ha exigido “instrucciones claras que no dejen fuera del proceso de vacunación a ningún colectivo”.

En un escrito presentado por registro de entrada en la Conselleria, también reclaman que facilite “información directa a los representantes de los trabajadores”.

En el documento, el sindicato recuerda que el 16 de marzo, “ante el inminente inicio de lo que iba ser la primera vacunación del personal de los centros docentes”, solicitó información “sobre la estrategia de vacunación no negociada con los sindicatos”.

Además, reclamó un plan de revisión de docentes vacunados o que ningún colectivo quedara atrás en este proceso.

Ante el inicio de la vuelta a la vacunación, traslada en el documento a Conselleria su “malestar por la gestión de la vacunación en aquello que corresponde a los diferentes colectivos y las dudas, incertidumbre e incluso miedo que han generado las diversas instrucciones”.

Reclama “instrucciones claras, que no dejen fuera del proceso de vacunación a ningún colectivo, ni embarazadas, ni personas a las que medicamente en este momento no se recomiende ni a quienes hayan padecido el virus y que incluso se desconoce si tienen serológicamente o no inmunidad”.

Solicita a Conselleria “información directa a los representantes de los trabajadores, es decir, a los sindicatos, para poder defender los derechos a la vacunación que los docentes tienen por su exposición directa y continuada en su puesto de trabajo”.

Asimismo, pide “instrucciones de forma oficial y por escrito a los docentes interesados o representantes de los mismos si las autoridades recomiendan que no se ejerza la vacunación en algún colectivo o persona”.