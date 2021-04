La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana celebra tres conciertos en Valencia, Alicante y Teulada-Moraira

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana concluirá su encuentro de primavera, que ha tenido lugar desde el 1 de abril en el Palau de les Arts de València, con tres conciertos, bajo la dirección de Pablo Rus Broseta: el viernes 9 de abril a las 19.30 horas en el Auditori Teulada-Moraira, el sábado 10 de abril a las 19.00 horas en el Palau de les Arts de València y el domingo 11 de abril a las 17.30 horas en el ADDA de Alicante.

El programa que se interpretará en los tres conciertos y se ha preparado durante el encuentro tiene una duración de 65 minutos, sin pausas, y está compuesto por la Sinfonía 8 ‘Incompleta’, de Schubert, ‘Five interludes to be heard in the dark’, de Marc García Vitoria, compositor residente, y el ‘Concierto para violín’, de Sibelius. En esta ocasión se ha contado también con Júlia Cruz como directora asistente y con el compositor residente Marc García Vitoria.

Los tres conciertos contarán con la participación del violinista Jacobo Christensen Fabuel, ganador del II Certamen de Jóvenes Solistas, convocado por el Institut Valencià de Cultura. El certamen tiene como objetivo impulsar la carrera artística y estimular el perfeccionamiento de los jóvenes intérpretes valencianos, hasta los 28 años de edad, en cualquiera de las especialidades instrumentales.

Los encuentros de la Jove Orquestra suponen estancias muy interesantes para la formación de los jóvenes músicos porque juntan unos días de convivencia con talleres de alto nivel de las diferentes especialidades instrumentales, para concluir, después, con ensayos conjuntos y la celebración de los conciertos.

El cartel del encuentro de primavera de la JOGV ha sido diseñado por Migue Martí, que también ha sido el encargado de hacer el logo de la orquesta.

La Jove Orquestra

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana depende de la Dirección Adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura y está formada por 95 músicos menores de 26 años. Su director desde octubre de 2017 es Pablo Rus Broseta, formado en València, Lyon, Ámsterdam y Berlín, y actualmente director asociado de la Seattle Symphony, donde lidera una extensa variedad de programas.

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana tiene como objetivo contribuir a la formación de los músicos mediante encuentros y talleres dirigidos por destacados profesores de cada especialidad instrumental. En este caso, en el encuentro de primavera participan Enrique Palomares y Vicent Balaguer (violines), Pilar Marín (viola), Iván Balaguer (violonchelo), Javier Sapiña (contrabajo), Magdalena Martínez (flauta), Ana Rivera (oboe), Cecilio Villar (clarinete), Salva Sanchis (fagot), Jesús Sánchez (trompa), Rubén Marqués (trompeta), Juan M. Real (trombón) y Javier Eguillor (percusión)