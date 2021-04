Los próximos días 15 y 22 de abril de 2021 Insnovae (Inspectoras e Inspectores para una Nueva Educación) lanza su II Webinar: “Mujeres transformando la educación” dedicada a la mujer en el mundo de la Educación al que se podrá acceder tras inscripción gratuita en la web de la asociación www.insnovae.es.

Tanto el 15, como el 22 de abril a partir de las 16:30 contará con dos mesas de debate con cuatro mujeres participantes de gran renombre en el mundo educativo. Insnovae trae esta II webinar para abordar temáticas tan importantes como la transformación de la educación, contando con Ainara Zubillaga (Directora de formaciónn e innovación de la Fundaciónn Cotec), quien inaugurará el acto y posteriormente la primera mesa contará con Carmen Pellicer Iborra, Marisa Marín de Monzonís, Consuelo Flecha García y Teresa Cháfer Bixquert, todas ellas docentes que desde su campo centros de primaria y secundaria o desde la universidad han puesto su visión y misión para la mejora de la mujer y de la educación.

La mujer inspectora no podía faltar en este evento y por eso mismo también se presentará una segunda mesa dedicada a ellas y todo lo que tienen que decir de la función inspectora desde la óptica de la mujer, contando con la participación de Trinidad Martínez García (ex inspectora general de Andalucía), Susana Sorribes Membrado (ex inspectora general de la CV), Trinidad Sáez Domínguez (ex inspectora general de La Rioja) y María Antonia Casanova Rodríguez (ex inspectora central y ex Directora General de la CM). Además, como moderadores contaremos con Toni García Arias, mejor docente de España de 2018 y Luis. E. Iñigo Fernández, Ex Inspector General de Madrid, respectivamente en las mesas indicadas.

Entre las dos mesas se llevará a cabo la reproducción del video de los alumnos varones que estudian danza del Conservatorio Profesional de Danza de Alicante, que nos contarán su experiencia al estudiar esta disciplina y nos deleitarán con su arte.

Por otra parte, el 22 de abril se centrará en las temáticas de la mujer y la educación, enfocándose en las mujeres que han aplicado sus estudios a la mejora de las empresas educativas en su valor sostenible, a las personas en sus modos de comunicarse y en los centros educativos en sus métodos de enseñanza aprendizaje. Contaremos aquí con personas de reconocido prestigio educativo como Sonia Diez Abad (CEO Horizonte Itaca), Anna Bajo SanJuán (ESIC University) y María José Lozano Martínez y Ana Eva Santos Sánchez (CEO Programa Reencuadre). Contaremos también con la intervención de Rafael Van Grieken (ex Consejero de Educación de la CM) que nos dará su visión de la mujer en la gobernanza de la educación.

La última mesa se centrará en la política educativa y la mujer contando con mujeres representantes de los partidos líderes del panorama nacional Inmaculada Sánchez (PSOE), Lorena Heras (PP), Mamen Peris (CS) y Llanos Massó (Vox). Para terminar, Elsa Punset, prestigiosa escritora y filosofa, cerrará con el acto con unas palabras sobre la mujer y la ciencia.Con este evento Insnovae busca visibilizar la importancia de la mujer en el mundo educativo, realizando estas jornadas dirigidas a todas las personas que quieran accede y de modo gratuito, con la emisión de un certificado de asistencia, propio a través de Insnovae, Fundación Brito y Florida Universitaria.

Las entidades que colaboran en este evento son muchas entre ellas cabe destacar: Cermi, Asindown, Iale-Elians, Hablamos de Educación, Procolped, Unimel, Global Educatio, Florida Universitaria, CPDA, Fundación Brito o British Scholl.