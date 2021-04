El Botànic se opone a que se investiguen las ayudas públicas al valenciano

El Botánic ha mostrado este miércoles en el pleno de Les Corts su oposición a la propuesta del PP, respaldada por Ciudadanos y Vox, de crear una comisión de investigación sobre las ayudas de la Generalitat a empresas para la promoción del valenciano.

La iniciativa la ha defendido la portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, quien ha señalado que juzgados, Fiscalía, Guardia Civil, Policía Judicial, Antifraude, Competencia y la Agencia Tributaria investigan los “negocios turbios” de la familia del president de la Generalitat, Ximo Puig, pero el Botànic “no quiere saber dónde va el dinero de los valencianos”.

Ortiz ha indicado que, “de los más de 2′3 millones de euros públicos que han obtenido ilegalmente” los hermanos del president y sus socios desde que Ximo Puig es president, más del 50 % son ayudas para el fomento del valenciano, que se han obtenido con facturas, nóminas y gastos “falsos”.

A su juicio, si “realmente no hay nada” en este asunto, el Botánic “no tendrá problema” en apoyar una comisión de investigación sobre la actuación de los hermanos del president, que “por ser quienes son se creen impunes y han ido Conselleria a Conselleria recogiendo todo lo que podían para echárselo en el bolsillo, sin justificación”.

El turno en contra lo ha ejercido la diputada de Compromís Nathalie Torres, quien ha destacado que en la causa contra las empresas de Francis Puig “no hay ninguna sentencia que acredite un uso irregular de los fondos públicos” y ha resaltado que el PP pide investigar unas ayudas que suponen el “0′19 %” de un capítulo presupuestario.

Torres ha afirmado que al PP le “revienta” que el Botànic haya multiplicado por cinco las ayudas al valenciano, porque evidencia que “se saltaban a la torera los mandatos” constitucionales, estatutarios y de la Carta Europea de “velar por el valenciano y protegerlo”, y ha recordado que las creó el PP tras “cargarse” la radiotelevisión pública valenciana.

La socialista Ana Besalduch ha afirmado que el PP tiene “toda la documentación” relativa a estos expedientes, porque el Consell es “transparente y no tiene nada que esconder”, y ha acusado al PP de no buscar “la verdad”, que está en esos papeles, sino de intentar “desgastar a un Gobierno al que no le puede ganar en las urnas”.

Con el Botànic, “todo el mundo tiene derecho a concurrir” a las ayudas, “se llame como se llame, y todo el mundo está sometido al control, se llame como se llame”, ha indicado Belsaduch, quien ha acusado a Ortiz de convertirse en “portavoz de la ultramentira” y ha asegurado que “la corrupción en el Consell se acabó en junio de 2015”.

El diputado de Unides Podem Ferran Martínez ha criticado la “obsesión” de los tres partidos de la oposición por “estigmatizar” al valenciano y ha asegurado que si se llegara a dar un caso de corrupción en la Generalitat exigirían responsabilidades “cayera quien cayera”.

El diputado de Ciudadanos Vicente Fernández ha criticado el “cártel criminal” creado para “medrar y cazar todo tipo de ayudas de lo que sea, a costa de saltarse la ley” y a costa del dinero de los valencianos, cuya “cabeza visible es Francis Puig, el hermanísimo”, pero “quien dirige en realidad en las sombras es don Ximo Corleone”.

Y desde Vox, Llanos Massó ha criticado unas ayudas que a su juicio “persiguen forzar de manera velada a las empresas a usar el valenciano catalanizado del Botànic, y en algunos casos se presiona para erradicar el español”.