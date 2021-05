Propuestas de reactivación del sector taurino en Las Cortes Valencianas

Los diputados José Luís Aguirre, del Grupo Parlamentario VOX Comunitat Valenciana, Luís Martínez, del PP, el torero valenciano Vicente Barrera y Salvador Ferrer, en representación de los aficionados, defendieron en las Cortes Valencianas una iniciativa conjunta en defensa del sector taurino, el único que no recibe ayudas dentro de la cultura, al revés: se le cobra por celebrar festejos.

El objetivo de la Proposición No de Ley presentada por VOX y PP es transmitir el sentir y las demandas del mundo del toro, a la vez que se recuerda que es necesario que las comunidades tengan en cuenta al sector en las ayudas que el gobierno va a dar por el coronavirus.

Vicente Barrera agradeció la iniciativa defendió con claridad que el sector taurino lo que busca es igualdad y libertad: «¿Libertad qué significa para nosotros? Libertad significa que cese la persecución a un mundo legítimo, a un trabajo legítimo y honrado como somos los toreros y que podamos disfrutar de nuestra cultura en libertad. Y me refiero no solo a la persecución por parte de algunas entidades, que en su legítimo derecho, pueden expresar su opinión, pero no nos pueden escrachear a las puertas de las plazas de toros cuando hay algún festejo taurino, cosa que es muy desagradable, donde se nos insulta y se nos acosa. También la persecución que hemos sufrido desde hace un lustro desde las propias instituciones valencianas que tienen la obligación de defendernos como sector y como población civil y lejos de hacerlo se ha acosado al sector taurino, a la cultura del toro».

Hay que recordar que unos días antes las Cortes Valencianas aprobaron otra Proposición No de Ley que insta a la Generalitat Valenciana, a través de la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias, aponer en marcha los mecanismos precisos para que se reanude la celebración de los actos taurinos en la Comunidad Valenciana cuando las circunstancias sanitarias y de seguridad derivadas de la pandemia de la Covid-19 lo permitan.

Esta propuesta fue presentada por el Partido Socialista valenciano y se aprobó con los votos de los socialistas, el Partido Popular y Ciudadanos.