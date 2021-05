Se disparan los rescates en montaña de excursionistas sin preparación ni ruta

El aumento de rescates en montaña en la provincia de Castellón triplicó en 2020 la cifra de los practicados el año anterior, pero en lo que llevamos de 2021 se está ya a punto de alcanzar ese registro que disparó ya las alarmas del Consorcio de Bomberos, que lanza un llamamiento urgente a la responsabilidad.

Los responsables de las unidades de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón -la segunda provincia más montañosa de España- hacen esa llamada ante el aumento exponencial de intervenciones para rescatar a excursionistas que se adentran en la montaña sin estar bien preparados y sin planificar la ruta.

Las cifras que disparan las alarmas

En 2020 se llegó a los 45 los auxilios, en su mayoría “no técnicos” -triplicando la cifra de 2019-, y en 2021 se han realizado ya 41, según detalla a EFE el jefe de las Unidades de Rescate del Consorcio, entidad dependiente de la Diputación de Castellón, Javier Botet.

En 2020, “pese a estar prácticamente tres meses confinados”, aumentó el número de servicios con respecto a 2019 y se pasó de 15 intervenciones a 45.

El crecimiento de estas intervenciones sigue imparable: del 1 de enero al 16 de mayo ya se ha llegado hasta las 41, lo que hace augurar un año complicado para los efectivos de rescate.

El pasado fin de semana se hicieron cuatro rescates en la montaña -en Villamalur, Lucena del Cid, Benafer y Benicàssim-. Dos de ellos, apuntan desde el Consorcio, se produjeron por golpes de calor, algo que se podría haber evitado tras consultar la previsión de altas temperaturas.

Los riesgos de no ir preparados

De todas estas intervenciones, indica Botet, “hay un amplio número de rescates no técnicos”, es decir, “personas que se han quedado sin agua, que no llevaban el calzado y ropa adecuada, que sufren una torcedura de pie, que no tienen preparación física para la ruta que están realizando, que se desorientan o que simplemente dicen que no pueden continuar”.

Y añade: “La gente no es consciente de que salir a la montaña no es ir por una vía interurbana con servicios y acceso a recursos; en la montaña no lo tienes, por lo que cualquier incidente provoca situaciones un poco de estrés y pánico y al final se alerta a los bomberos y se va a situaciones que en otros lugares no iríamos, como una simple torcedura de tobillo, la cual te impide a andar”.

Esto supone en ocasiones, señala Botet, que se están dedicando recursos a situaciones que pueden considerarse una negligencia (como una falta de agua). Sin embargo, asegura que su prioridad “siempre será atender la urgencia y la emergencia antes que a una persona que está cómodamente en la montaña”.

Esta urgencia se ha puesto de manifiesto recientemente con el senderista de 31 años que perdió la vida en Xeraco (Valencia), después de haberse sentido indispuesto -y haberse separado del grupo con el que hizo la excursión- en una jornada con altas temperaturas.

Los efectivos de bomberos recomiendan no separarse del grupo, una práctica que provoca muchos rescates en época de recolección de setas, ya que los grupos se dispersan, y en ocasiones las personas se desorientan y no saben volver al punto de partida.

Había vida fuera de las ciudades

Jesús Sánchez, jefe del centro de Coordinación del Consorcio, indica que ha aumentado la afluencia de personas inexpertas en el mundo rural: “Las personas federadas y con experiencia en la montaña saben cómo actuar ante un problema” y solo reclaman la intervención de los servicios de emergencia ante una urgencia real.

Pero, en esta época de pandemia, añade, “mucha gente se ha lanzado a la montaña sin planificar la ruta”, “como si paseara por la calle mayor de su pueblo”, y “ahí es cuando han venido los problemas”.

”Cuando sales del ámbito urbano y te vas a la montaña sin previsión puedes tener un cambio de meteorología, no vestir la ropa adecuada, no llevar agua o comida, o ir con niños que se cansan”; entonces, se da aviso al 112 o al 085 directamente para pedir ayuda pero “al final muchas veces las peticiones que tenemos no son emergencias, sino cansancio o no saber volver”, agrega Sánchez.

La provincia perfecta para el senderismo

En la provincia de Castellón abundan las rutas y senderos aptos para todo tipo de público, explican los expertos. Por ello abogan por planificar muy bien la ruta, ir preparados tanto con agua y comida como con la ropa adecuada, consultar la meteorología y ser consciente de nuestra condición física y nuestro conocimiento del entorno antes de salir a la montaña.

También es aconsejable disponer de sistemas de geolocalización y saber utilizarlos, para poder guiarse en caso de perderse o para poder ofrecer la localización exacta a los servicios de emergencias en caso de accidente.

Sánchez recuerda que la Generalitat cuenta con un catálogo de todas las rutas señalizadas, que se puede consultar por internet y donde hay opciones para cualquier necesidad y recomienda acudir a las oficinas de turismo o centros de interpretación, los cuales ofrecen información de forma gratuita y asesoran a cada persona dependiendo de sus preferencias.