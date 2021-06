Oltra: Hay “espacio para avanzar” en aligerar restricciones en residencias

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha sostenido que la situación de las residencias de la tercera edad es “abismalmente mejor que hace unos meses” y llevan muchas semanas sin muertes por covid, lo que da “espacio para ir avanzando” en aligerar las restricciones.

Oltra ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre la petición de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunitat Valenciana (AERTE) de reanudar los contactos físicos entre residentes y familiares aunque ha advertido que se hará “cuando se pueda” y “lo digan las autoridades sanitarias”.

“Eso irá en función de lo que digan las autoridades sanitarias. El contacto no es que no se dé en las residencias, es que no se debe dar en la población tampoco, igual que tenemos que seguir con las mascarillas”, ha apuntado.

Ha agregado que “en el momento en que las autoridades y los expertos sanitarios digan que el contacto físico ya no es peligroso, en la población en general y en las residencias, entonces podremos cambiar estos hábitos de privación sensorial al que todos estamos sometidos, y nos afecta emocionalmente”.

“La situación en las residencias ahora es abismalmente mejor que hace unos meses, hay muchas semanas que no tenemos muertes por covid y creo que hay un espacio para ir avanzando en esta línea, a medida que avance la vacunación masiva, para ser optimistas y cuando se pueda hacer, se hará”, ha subrayado.

Respecto a la petición de que se rebajen los diez días de aislamiento a vacunados que ingresan en un centro que no tiene un 95 % de vacunación, Oltra ha indicado que esa situación es “algo absolutamente anecdótico”.

“En las residencias con las personas vacunadas ya no hay aislamiento y eso puede estar afectando a un caso puntual donde no esté la pauta de vacunación completa en el centro pero es anecdótico”, ha concluido.