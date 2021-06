Los flamencos agravan los daños de la fauna salvaje en los arrozales de la Albufera

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha alertado de que bandadas de flamencos agravan los daños provocados por la fauna salvaje en los arrozales del parque natural de La Albufera.

Agricultores de Sollana han constatado los primeros ataques de estas aves en la presente campaña pocos días después de la siembra del arroz de hasta 300 o 400 flamencos, que arrancan y pisotean las plantas y dejan campos enteros totalmente destrozados.

El delegado de AVA-Sollana, José Felip, ha explicado que los flamencos hacen todavía más daños que los patos. “El año pasado ya tuve que replantar tres veces unas 40 hanegadas, lo cual me disparó los costes de producción, y al final de la temporada no recogí ni la mitad de la cosecha habitual. Ahora me acaban de devastar 25 hanegadas y esto podría ser solo el principio”, ha afirmado.

AVA-ASAJA advierte de que los flamencos se están dispersando desde el lago y “tancats” situados en las zonas bajas hasta las áreas cercanas a las poblaciones y, según estimaciones de la asociación, las pérdidas económicas ocasionadas por la avifauna en los arrozales de La Albufera llegaron a alcanzar los 400.000 euros en campañas anteriores y la entrada en escena de esta ave podría repuntar dicha cifra.

La organización agraria reclama compensaciones a los agricultores afectados en función de los daños sufridos y una mejora de la cobertura del seguro agrario por este tipo de riesgo, ya que en la mayoría de los casos las limitaciones establecidas no permiten acceder a ningún tipo de indemnización económica por el estado fenológico de la planta y la superficie afectada.