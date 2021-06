Ciudadanos pide aparcar el acuerdo sobre su subvención parlamentaria

La síndica de Ciudadanos en Les Corts, Ruth Merino, ha solicitado que la Mesa de la Cámara “no adopte ningún acuerdo de momento” sobre la modificación de la subvención a este grupo tras la marcha de cinco de sus diputados, “en aras a conseguir un consenso más amplio, dada la relevancia del asunto”.

Merino ha registrado este miércoles el escrito en el que solicita que no se aplique el acuerdo adoptado el pasado viernes en la comisión de Gobierno interior, en la que con los votos a favor del Botànic y Ciudadanos, y en contra del PP y Vox, se decidió que Cs mantuviera la subvención variable que venía recibiendo para contratación de personal.

El acuerdo de la comisión de Gobierno interior se produjo a raíz de un escrito de Merino en el que solicitaba que, en aplicación del pacto contra el transfuguismo, su grupo siguiera recibiendo la misma subvención para contratación de personal (1.077 euros por diputado), y perdiera la asignación de 1.400 euros por diputado al mes.

Merino no ha asistido a la Junta de síndics de este miércoles y la portavoz adjunta Merche Ventura, que ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la Junta, no ha informado del nuevo escrito y se ha limitado a señalar que todavía no se ha aprobado nada sobre la subvención al grupo, sino que la comisión debatió una propuesta que se ha elevado a la Mesa, que es la que tiene capacidad de acordar y no lo ha hecho aún.

El síndic socialista, Manolo Mata, ha indicado que el último escrito de Cs tras su “baile de la yenka” supone “un problema menos”, pues si la formación naranja ha decidido que le gustaría que todo el mundo estuviera de acuerdo, y PP y Vox no lo están, se ha acabado la cuestión.

La portavoz adjunta de Unides Podem Estefanía Blanes ha indicado que habrá que abordar en la modificación del reglamento de Les Corts la introducción de las medidas para aplicar el pacto contra el transfuguismo, que plantea que no haya perjuicio en el funcionamiento de un grupo que ha sufrido esta práctica.

El portavoz adjunto del PP Miguel Barrachina ha recordado que su formación ya hizo la “doble objeción” tanto en la Mesa como en la comisión de Gobierno interior de que, a falta de documentación técnica que avalara la decisión, se podía incurrir en una responsabilidad tanto contable como penal, y ha reclamado que se cumpla la ley.

La síndica de Vox, Ana Vega, ha indicado que el acuerdo de la comisión de Gobierno interior “vulneraba abiertamente” el artículo 28 del reglamento parlamentario y rompía la regla de proporcionalidad, por lo que están estudiando jurídicamente si cabe alguna posibilidad de impugnarlo.