Ciudadanos dice que Puig solo ha cumplido el 40 por ciento de las enmiendas a los presupuestos que pactó con ellos

La síndica de Ciudadanos en Les Corts, Ruth Merino, ha denunciado este martes que el Consell “sólo ha cumplido el 40 por ciento de las enmiendas” de Cs aprobadas en los presupuestos y ha exigido al presidente de la Generalitat “que cumpla con sus palabras y ponga en marcha las medidas restantes”.

“Gracias a Ciudadanos, van a crearse plazas en las residencias de mayores, se ha puesto en marcha un bono comercio, se ha aprobado una línea de ayudas directas al turismo y se ha incrementado la cuantía del bono turístico”, ha reivindicado Merino en rueda de prensa.

Sin embargo, ha lamentado que “todavía quedan muchas medidas por cumplir”, por lo que ha instado al Consell “a crear ya el fondo covid de 76 millones de euros para los sectores económicos que queden fuera de los planes de ayuda, a llevar a cabo el informe sobre la eficiencia interna, con el objetivo de recortar el gasto superfluo, y a aprobar las ayudas para el aprendizaje de inglés”.

“No cumpliendo con nuestras iniciativas no nos están engañando a nosotros, sino a todos los autónomos, empresarios y familias afectadas por el covid y que necesitan ayuda”, ha subrayado Merino, quien ha condenado, según informa Cs, que “están engañando a todos los valencianos que tienen que ajustarse el cinturón mientras ven que su Administración Pública no recorta en gasto superfluo”.

Asimismo, la síndica ha aprovechado su intervención para pedir “prudencia” respecto a la desescalada, así como para reclamar que se garantice el cumplimiento de las normas.

“Espero que a Puig no se le ocurra que paguen los mismos de siempre, porque los establecimientos de hostelería y ocio nocturno están cumpliendo”, ha concluido Merino respecto al incremento de la incidencia acumulada en los últimos días.