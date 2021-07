La Comunitat Valenciana y Andalucía acercan posturas respecto a la financiación

El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, y su homólogo andaluz, Juan Bravo, se han reunido este viernes para buscar propuestas comunes sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que llevar a la cumbre sobre la reforma del actual modelo que los presidentes andaluz y valenciano celebrarán en septiembre.

”Juntos llegaremos más lejos, aunque solos vayamos más rápido”, ha manifestado Bravo, mientras que Soler ha declarado que están “haciendo camino, y eso es lo más importante”. Se trata de “convencer a todas las comunidades de que están infrafinanciadas. Algunas estamos peor, pero afecta a todas”, ha precisado Soler, para quien el pacto sería fácil si todos estuvieran de acuerdo en que un valenciano, un andaluz o un gallego “deben tener un acceso igual a la Sanidad u otros servicios”.

”La situación actual es completamente distinta del sistema de 2002 -ha subrayado Soler-. Hay que redistribuir la financiación porque la carga de servicios que damos ahora es mucho mayor”. Ambos han hecho declaraciones a los medios de comunicación antes de su reunión de trabajo y, a preguntas de los periodistas, han coincidido en señalar la necesidad de un nuevo modelo de financiación que no penalice en primer lugar a la Comunitat Valenciana, en segundo a Murcia, y en tercero a Andalucía, que son las tres peor financiadas. También han coincidido en la conveniencia de que, como solución transitoria mientras no sea posible el consenso deseable en torno a un nuevo sistema, se aprueben compensaciones para estos territorios. Según Juan Bravo, “se trata de ser capaces de tener un posicionamiento común para intentar reclamar ante el Ministerio unas necesidades de financiación que deben permitir, en estos momentos tan difíciles con la pandemia, no solamente cubrir los servicios fundamentales sino también iniciar la recuperación económica”.

Para lograr ese objetivo, “es necesario dinero. Eso es lo que vamos a plantear y lo que los presidentes entiendo que llevarán a Madrid”, ha explicado.

En palabras del consejero andaluz, “los números tienen esa ventaja: dan resultados que indican que Valencia es la comunidad que está peor financiada, la segunda es Murcia y después estamos nosotros. Esto nos permitirá una posibilidad de entendimiento”.

Soler por su lado ha dicho que hay “bastante consenso entre los dos”, ya que parten de “una situación injusta, donde este principio de singularidad de los territorios e igualdad de las personas, no se da”.

”Estamos hablando de Sanidad, Educación, seguridad... pero también estamos hablando de la oportunidad de salir igualmente bien parados de la crisis. Si tenemos recursos diferentes, en situaciones parecidas, no vamos a tener las mismas oportunidades y eso constitucionalmente no es correcto”, ha afirmado Soler.

Bravo ha alabado propuestas como la realizada recientemente por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig: “ante las dificultades que existen para aprobar un nuevo sistema de financiación, la solución puede ser un sistema transitorio, como el Fondo Transitorio de Nivelación. O podemos por ejemplo usar el reparto de fondos COVID como forma de compensación hacia las comunidades que están un poco peor, e ir de ese modo acercando posturas, en la línea de lo que propuso el presidente de la Comunidad Valenciana. Sería un gesto que agradeceríamos las comunidades peor financiadas”.

Soler ha agregado: “todo juega a favor de que la solución sea perentoria. Es evidente que la situación de partida es mala, es que no podemos aspirar a un gasto igual que la media, eso en nuestro caso significa más déficit que la media, y la pregunta es por qué”.