Nomdedéu sostiene que no dimitirá pese a abrirse juicio oral por los sobres

El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, ha asegurado que no dimitirá tras haberse decretado la apertura de juicio oral contra él y otros dos investigados por parte del Juzgado de Instrucción nº2 de Castellón por la conocida como causa de “los sobres”, ya que se adhiere al criterio del Ministerio Fiscal que estima que los hechos denunciados por el PP de Castelló “no son constitutivos de delito”.

A través de las redes sociales, Nomdedéu ha expuesto su argumentación, basada en esta consideración del ministerio público que en los sucesivos pasos judiciales que ha tenido el proceso, conocido como la causa de “los sobres”, ha estimado que los hechos “no eran constitutivos de delito, sin delito no hay autor, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y procede la absolución de los acusados con todos los pronunciamientos favorables”.

Nomdedéu argumenta que no dimitirá pese a haber sostenido a lo largo de su carrera política que “es necesario asumir las consecuencias personales, por muy injustas que sean, si se acaba perjudicando la imagen global de la política”, en referencia a las imputaciones o, ahora denominadas, investigaciones judiciales.

Nomdedéu señala en su cuenta de Facebook que “si alguien era investigado, por muy injusto que pueda llegar a ser, debía de marchar” y ha indicado que “siempre he mantenido que si era imputado dimitiría”, pero “pequé de inocente al no prever que un partido medularmente corrupto, capaz de acudir dopado a las elecciones, de repartirse dinero de mordidas, de desviar fondos, de pagar con dinero negro la reforma de su sede o de destruir pruebas, no tendría objeciones en intentar pervertir el sistema judicial”.

Así, considera que “el partido más corrupto de España” usa el sistema judicial a través de querellas y demandas para “hacer política de la forma más sucia” y en este caso estamos ante, a su juicio, “un proceso político sin fundamento legal” por el que el PP le pide seis años de prisión. Por esta “injusticia” y por el hecho de que la Fiscalía “sostiene que no hay delito ni nada más a investigar” es por lo que “no dimitiré”.

Por su parte, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha exigido hoy que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, cese de su cargo a Nomdedéu, después de que se haya decretado la apertura de juicio oral por la conocida como la causa de “los sobres” en la que figura como investigado.

La causa parte de una denuncia del PP de Castelló y se acusa al secretario autonómico de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. Junto a Nomdedéu también figuran como investigados la exvicealcaldesa del Ayuntamiento de Castellón, Ali Brancal, y un exasesor.

Oltra da todo su apoyo a Nomdedéu

Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha trasladado hoy todo su apoyo a su compañero de partido y ha incidido en que “quien lo ha explicado con mayor claridad ha sido la Fiscalía. Dice que no hay delito y que, por lo tanto, no puede haber autores cuando no hay delitos. Mejor que lo ha explicado Fiscalía en dos frases, no lo voy a hacer yo”.

”No hay derecho —ha añadido— que el Partido Popular utilice la guerra en los tribunales para conseguir lo que no logra en las urnas”. La dirigente nacionalista ha valorado también de “falta de ética” que el PP pida seis años de cárcel “cuando la Fiscalía no ve delito”.