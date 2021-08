Delegación del Gobierno dice que no hay sanciones por el estado de alarma en trámite

El subdelegado del Gobierno en Valencia en funciones, Luis Felipe Martínez, ha indicado hoy que no se anularán aquellas sanciones impuestas durante el Estado de Alarma que sean firmes o ya estén resueltas y ha asegurado que en cualquier caso debería ordenarse el archivo de la sanción de aquellas que no se hayan tramitado aún, aunque en la Comunitat Valenciana no hay ninguna en trámite.

Así lo ha manifestado hoy Luis Felipe Martínez en una comparecencia de prensa junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero tras la presentación de las conclusiones de un nuevo informe de rendición de cuentas “Cumpliendo” relativo al territorio valenciano en respuesta a la pregunta sobre las sanciones y su cumplimiento después de que el Tribunal Supremo fallara sobre el Estado de Alarma.

Martínez ha explicado que “aquellos actos firmes que han reclamado a los tribunales en ningún caso” se pueden devolver, ni tampoco “las resoluciones administrativas firmes ni aquellos actos en desarrollo y ejecución de esas sentencias y resoluciones”.

La sentencia del Constitucional afecta, ha agregado, “a todas las resoluciones en trámite o curso”, aunque “en trámite no hay ninguna en Valencia, en Castellón igual, y en Alicante igual”.

En tribunales, ha señalado, “tenemos algunos recursos contra algunos recursos que los tribunales decidirán”.

En cualquier caso ha aclarado que se debería ordenar el archivo de la sanción en los casos en los que “todavía no se haya tramitado, que no hay en Valencia”.

Botellones

Por otra parte, en relación al auge del botellón y las medidas policiales diseñadas para combatirlo, Calero ha asegurado que se trata de “una cosa histórica, no han aparecido ahora” y ha señalado que “no hay solución fácil”.

Para la delegada hay que incidir en “la formación y la educación en las formas de divertirnos”. En este sentido ha indicado que comprende que “hay mucha gente joven que no puede entrar en una discoteca o sala por los precios, pero hay que llegar a una cuerdo con los jóvenes de que no es saludable ponerse detrás de un coche y venga a beber”.

Esta situación, ha añadido, “se ha agravado con la pandemia”, porque “no se puede permitir este cúmulo de personas”.