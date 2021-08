El PP exige a Puig que defienda ante Cataluña que Sorolla era valenciano

La vicesecretaria de Cultura del PPCV, María José Ferrer San Segundo, ha exigido al president de la Generalitat, Ximo Puig, que “salga del mutismo selectivo y alce la voz, defendiendo las señas de identidad y la valencianía” de artistas valencianos como Joaquín Sorolla “frente a las apropiaciones indebidas” por parte de instituciones catalanas.

Ferrer San Segundo se refería así a la página Museos de Cataluña, y de forma específica a la reseña del Museu de l’Empordà, donde se incluye a Joaquín Sorolla como autor de obras “relevantes del panorama artístico catalán”.

Ha calificado de “necesario e inaplazable” que Puig, o al menos en su nombre el conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, se dirijan, ya este lunes, a la Generalitat catalana y exijan una “rectificación inmediata” sobre el contenido de esa web.

“Ese contenido debe ser eliminado de forma inmediata. Ya está bien de tolerar las ansias anexionistas y culturalmente expropiatorias de la Generalitat catalana y su obsesión por incluir en su ámbito catalán autores que no lo son”, ha manifestado.

Ferrer San Segundo ha indicado que Puig, “que ejerce de gallito obsesionado con Madrid, debe dejar de ser el subalterno disfrazado del procés y exigir, de una vez y con contundencia, a los dirigentes de Cataluña respeto a la Comunitat. Puig debe hacerse respetar, a él como president y a toda la Comunidad Valenciana a la que ha de representar con lealtad y dignidad”.

“Lamentablemente no es la primera vez que ocurre, hace poco veíamos a la isla de Tabarca (Alicante) calificada como la única isla habitada de los países catalanes y lo peor es que era en una publicación subvencionada por la Generalitat de Puig. O al Mercado Central (de València) como joya de ese entorno político inexistente e inconstitucional. No hay más que oír a los dirigentes catalanes para saber que no son errores involuntarios ni inocuos, por lo que hay que plantar cara”, ha indicado.