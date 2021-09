Mazón: “Sánchez da pase VIP a los independentistas catalanes mientras castiga a los valencianos”

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha denunciado hoy que Sánchez “da pase VIP a los independentistas catalanes mientras castiga y ningunea a la Comunitat Valenciana”.

Mazón se ha referido en estos términos ante la Mesa Bilateral que tendrá lugar hoy entre el Gobierno de España y el Govern catalán y ha afirmado que esta reunión “demuestra el fracaso y la nula influencia del tripartito valenciano en el Gobierno de Sánchez”.

En este sentido, el Presidente del PPCV ha lamentado que “estamos viendo cómo para Sánchez unas comunidades autónomas están en primera división y otras estamos en segunda división”.

Mazón ha afirmado que hay territorios “que hablan directamente con el Gobierno de España para reclamar, por libre, la financiación que necesitan, tienen infraestructuras especiales e inversiones que no tienen otras comunidades autónomas”.

“Mientras esto está pasando, la Comunitat Valenciana sigue siendo de segunda para el Gobierno socialista de Sánchez. Pero lo peor es que tenemos un gobierno de la Generalitat Valenciana desparecido y al que no le importa el ninguneo que estamos sufriendo”, ha indicado Mazón.

En este sentido, Carlos Mazón ha exigido que “se dé un puñetazo ya en la mesa desde el tripartito nacionalista de izquierdas que gobierna esta Comunitat y que le diga a Sánchez que ya basta de independentismo y de anexionismo y de crear comunidades de primera división y de segunda división”.

El presidente del PPCV ha lamentado que mientras gobierne Sánchez y el tripartito de izquierdas, la Comunitat seguirá estando fuera de las prioridades para mejorar la financiación, para la llegada de las inversiones necesarias y el agua que necesita nuestro campo”.

Así, el líder popular se ha preguntado “cuándo le va a tocar a la Comunitat Valenciana”. “¿Cuándo se va a plantar el Consell ante su propio partido para recordar que somos una tierra de prosperidad, pero que sin inversiones adecuadas no podemos generar retorno al conjunto de España, no podemos generar ilusión y no se puede generar empleo?”.

Carlos Mazón ha destacado que “ya es el momento de la Comunitat Valenciana, queremos justicia. No vamos contra nadie, pero tampoco vamos a tolerar el ninguneo al que nos está condenando Sánchez”.