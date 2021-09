Mazón propone una “revolución fiscal” que convertirá a la Comunitat Valenciana en el paraíso fiscal de las rentas más bajas

Apretar al Gobierno de Ximo Puig en un asunto del que el presidente de la Generalitat ha hablado mucho en los últimos meses, de la política impositiva. Este es el propósito ya declarado del presidente del PPCV, Carlos Mazón, quien ha avanzado alguna de las medidas de la “revolución fiscal” diseñada por su partido como alternativa a la que ha desarrollado el “Botànic” en los últimos siete años.

El popular quiere convertir a la Comunitat Valenciana en el “paraíso fiscal” de las rentas más bajas a través de dos medidas. La primera, será aplicando una rebaja del tramo autonómico del IRPF del 10 al 9 por ciento, “que es el tope legal”, y el aumento del mínimo personal exento de tributación, que pasaría a ser de 6.150 euros.

La suma de estos dos cambios supondrían una rebaja de hasta el 31 por ciento en los impuestos que pagan las rentas más bajas en la Comunitat Valenciana. ”Un joven que ingrese 14.225 euros al año, que los hay, con este gobierno cotiza 52 euros, pero con la propuesta del PP pasaría a no pagar impuestos, dejaría de tributar. Y otro que ingrese 15.000 euros, en estos momentos con Ximo Puig paga 233 euros, pero con la rebaja fiscal pagaría 159 euros”.

Ha defendido que esta medida es la más urgente, pero que en la propuesta que se presentará el miércoles también se abordarán cambios, siempre a la baja, en Sucesiones, Donaciones y Patrimonio. “Será la revolución fiscal más potente de cuantas se han planteado en la Comunitat” y de la que también se verán beneficiadas, aunque no ha precisado, las clases altas. “El objetivo es fomentar el consumo, la contratación y el empleo, y la reforma ayudará también a quienes generan empleo, porque sin ellos difícilmente podremos recuperar al conjunto de la sociedad. No seríamos tan presuntuosos de llamarla revolución fiscal si no afectase a todos”.

Mazón ha insistido en que para que el cambio sea completo, es necesario también que el PP recupere Alcaldías como las de Valencia y que el popular Pablo Casado se convierta en presidente del Gobierno y aplique rebajas en los impuestos estatales.

Aznar y Rajoy no volverán a la plaza de toros

Los ex presidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, no participarán en el cierre de la convención nacional del PP que se cierra en Valencia el fin de semana del 2 de octubre. “Estamos orgullosos de su legado”, pero no podrán acudir por cuestiones de agenda”.

Mazón ha asegurado que lo que se quiere trasmitir es que “el PP tiene futuro” y ha avanzado que el aforo del acto final, que se celebrará en la plaza de toros, dependerá de las restricciones que estén vigentes en ese momento. Ha confesado que les gustaría que no tuviesen que cumplir limitación alguna, pero “somos responsables. Lo primero la normativa y la convivencia”.