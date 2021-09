Oltra: “Soy la vicepresidenta, no una niña pequeña que obedece a lo que le dice Soler”

La negociación de los Presupuestos de 2022 no ha empezado con buen pie. Compromís está decidido a no permitir que se le impongan unas cuentas con las que no está de acuerdo y, de hecho, ya ha logrado que una comisión política supervise los Presupuestos.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra ya fue muy clara con esta cuestión el viernes tras la reunión del pleno del Gobierno valenciano y esta mañana ha lanzado otro aviso. “¿Quién es el conseller (de Hacienda) Soler? Los presupuestos son del Consell. Se presentan cuando hay un acuerdo y se debe negociar. No vale que el conseller venga, me dé una palmadita y me diga: “Debes quitar más dinero”. “Esto que quiere decir?”, ha asegurado durante una entrevista en À Punt. “No es Soler el que me dice qué debo hacer y obedezco como si fuese una niña. Soy la vicepresidenta”.

Oltra ha vuelto a defender un diseño conjunto de los presupuestos alegando que las cuentas públicas salen adelante en Les Corts con el voto de todas la fuerzas del Botànic. “Hemos de codecidir un presupuesto que votamos todos y para votar una cosa debes conocerla”.

En la reunión interparlamentaria socialista de esta mañana, el presidente de la Generalitat Ximo Puig ha sido preguntado por las explicaciones de la vicepresidenta. “Nunca hago referencia a las declaraciones de ningún miembro del Gobierno”, ha respondido, pero “el respeto es fundamental en el funcionamiento de la vida pública”.

“Un país tiene limitaciones y no tenemos todos los recursos que nos gustaría tener. Todas las Consellerias quieren hacer más, y por tanto, siempre hay tensiones en las valoraciones de los presupuestos”, ha añadido.

En relación a la propuesta de Oltra de convocar una comisión para enfocar los presupuestos con una mirada menos “radial”, el presidente ha confirmado que “se pondrá en marcha”. Y pese a la poca urgencia de la consellera de entregar los presupuestos antes del 31 de octubre, ha comunicado que aunque “no es lo deseable”, sería posible, pero el principal objetivo es entregarlos “en tiempo y forma”.