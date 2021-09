Oltra gana la primera batalla, una comisión política controlará los Presupuestos de la Generalitat

El Consell del Botànic estrenará este año una nueva fórmula para elaborar los Presupuestos Generales. La vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha logrado que el pleno del Consell aceptase su propuesta y ha acordado que las cuentas de la Generalitat para 2022 se elaboren de manera “colectiva y colegiada”.

La semana que viene se creará una comisión donde debe estar presente “toda la pluralidad del Consell”. Cada partido será el encargarlo de nombrar a sus representantes que trabajarán sus líneas prioritarias. “Primero será el acuerdo político y luego el administrativo”, ha asegurado Oltra quien ha insistido en que este debe ser el orden porque se debe llegar a un acuerdo global. De hecho, ha advertido de que esta prioridad queda establecida por encima de los plazos para que los Presupuestos sean entregados, como le gusta presumir al conseller de Hacienda, Vicent Soler, en tiempo y forma. “Si da tiempo bien, y si no también. Lo deseable es que entreguen el 31 de octubre, que sea conocido por todos y que no haya sorpresas”.

Detrás de esta afirmación está la historia de lo ocurrido en años anteriores. Solo hay que recordar lo que ocurrió en la negociación de las cuentas de 2021. Les Corts tuvieron que publicar una corrección de 200 páginas por los “errores” que se habían detectado y que eran la única manera de que las cuentas de la Conselleria de Políticas Inclusivas, la que dirige Oltra, tuviese unos Presupuestos que reflejasen sus peticiones.

Sobre el motivo que provocó que anulase su reunión con Soler, ha explicado que desconvocó el encuentro tras darse cuenta de que no había conseguido trasladarle cuál era su intención. La prueba la tuvo cuando el conseller de Hacienda anunció un encuentro con el vicepresidente segundo, Héctor Illueca, la misma mañana que la suya . “Quería decir que no se podía ir a una negociación radial. Yo soy muy resolutiva, y ya lo he planteado hoy al Consell. Ahora todo el mundo tiene la capacidad de codecidir las líneas de su Departamento”. De hecho, no habrá reunión con Soler, “la misión está cumplida”.

Llegados a este punto, en los próximos días se tendrá que determinar cuál es la composición de esta comisión política. Se trata de una cuestión sobre la que Soler ya se pronunció tras su reunión con Illueca y en la que ambos se mostraron de acuerdo. No obstante, el responsable de Hacienda insistió en que los plazos están para cumplirlos y en esto sí choca frontalmente con Oltra que no está dispuesta a que estos sean una excusa para que se presenten unas cuentas sin que todos los socios del Botànic conozcan los pormenores.