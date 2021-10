Carlos Mazón avisa a Casado: “No seré mudo en la reivindicación al Gobierno como Ximo Puig”

Con la plaza de toros de Valencia llena. Con el aforo desbordado, con una militancia entregada, en este escenario, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha proclamado que el cambio de Gobierno es “irreversible”. Los populares han recibido esta mañana un chute de energía y de moral que no lo dan las redes sociales.

Con la vista puesta en el Presidencia de la Generalitat, Mazón realizó su primera advertencia al presidente del PP, Pablo Casado: “Yo no voy a ser el mudo como Ximo Puig, que baja los brazos, y que no defiende a esta tierra. Y yo sé que tú no eres Pedro Sánchez. Tú quieres el agua que necesita mi tierra, la financiación, las infraestructuras. Tú serás el presidente de la nueva financiación, también del Corredor Mediterráneo, y será el presidente que unirá las tres provincias de la Comunitat Valenciana”.

“Esta es la respuesta a todos lo que pensaban que no teníamos fuerza ni ilusión. Quiero dar la gracias a todos. Gracias por estar en el cambio”. Mazón ha insistido en el discurso, compartido por todo el partido, de que recuperar la Comunitat Valenciana para el PP es vital para volver a gobernar en España. “El 3 de junio te entregué una senyera, las uniste y te comprometiste solemnemente porque “comprometerte con la Comunitat Valenciana es hacerlo con España”.

También ha acusado al Gobierno de Ximo Puig de haber bajado los brazos en la defensa de la identidad territorial y ha prometido que recuperará la Ley de Señas de Identidad que derogó el Botànic, con el apoyo parcial de Ciudadanos. “Digan lo que digan, la Comunitat Valenciana no son los “países catalanes’”.

También ha llevado hasta el gran acto popular el caso de la abuso de la menor en un centro público dependiente de la Generalitat valenciana, ha acusado a Puig de ser cómplice del caso “con su silencio atronador” y ha asegurado que con un conseller de Podemos, la Comunitat Valenciana ha batido récords en desahucios y han aumentado las listas de espera de acceso a las viviendas sociales.

Se ha referido también a la reforma de la financiación. “No es una batalla entre presidentes ni entre comunidades, son nuestros servicios sociales, las plazas en los centros de mayores y las listas de espera. A la Comunitat Valenciana, ya le toca”.

Catalá: “Se sacaremos a hombros de esta plaza a Moncloa”

La secretaria general del PPCV, María José Catalá, ha remarcado que el lleno de la plaza de toros supone a dar un paso para derrotar “gobiernos izquierdas que desgobiernan”. La popular ha querido desmontar el programa de la izquierda insistiendo en que el Gobierno de la Generalitat ha dejado de lado a los más vulnerables, incluidas a las mujeres. “No vamos a soportar ni una lección más de feminismo de aquellos que no han sabido proteger a una mujer que ha sufrido abusos. Hoy empieza la cuenta atrás”.

Además, se ha comprometido con Casado a “sacarlo a hombros de la plaza de toros” para llevarlo a Moncloa. “El tuyo es el más noble de los cometidos: reconstruir el futuro de los españoles. Nunca fallarás a a los españoles ni a esta tierra.”

Catalá también ha tenido palabras para la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, en el año en el que cumplen 30 años de su acceso a la Alcaldía de la ciudad. “Valencia no seguirá perdiendo oportunidades ni puestos de trabajo, Valencia no seguirá al nacionalismo. Valencia volverá a tener una alcaldesa del PP. Valencia la transformó una mujer. El futuro pasa por una mujer del PP. Os prometo que me dejaré la piel para que vuelva ser la ciudad de la luz, para vivir, para soñar, grandes capitales unidas que seremos un solo corazón para hacer grande España, pero no lo puedo hacer sola, os necesito a todos”.

La popular ha reforzado su tándem con Mazón. “Necesito un presidente de la Generalitat que crea en Valencia. Contigo no nos rendiremos, lucharemos para formar parte de un proyecto común, que es España. Sé que no vamos dejar pasar ni un solo momento para defender esta tierra, no sabéis lo lejos que vamos a llevaros”.