Ábalos sigue sin hablar con Pedro Sánchez

España

El ministro valenciano, José Luis Ábalos ha comentado esta mañana entre sonrisas que “aun no he hablado con Pedro Sánchez”, después de su abrupta salida tanto del Consejo de Ministros como de la Secretaría de Organización del partido. Ábalos, que ha llegado al Congreso Federal del PSOE arropado por concejales y militantes afines, ha dicho que es el primer congreso al que viene sin ser delegado “lo que me da mucha más tranquilidad”.

El exministro y otrora mano derecha de Sánchez ha dicho que “no necesito homenajes” en alusión a la cena que le organizó ayer la militancia y que acabó siendo muy numerosa: “siempre que vengo a Valencia ceno con amigos, ayer fueron algunos más” y recordó que “yo soy de aquí”.

Ha mostrado su orgullo porque el Congreso se celebre en Valencia y no ha aclarado si fue ésta una de sus últimas decisiones como secretario de Organización: “lo importante es que se celebre en Valencia. Un partido federal es importante que salga de Madrid”.