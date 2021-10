Mónica Oltra planta cara a la jueza y asegura que los libros LGTBI seguirán en los institutos

Los 32 libros donados por el Ayuntamiento de Castellón a once institutos públicos de la ciudad y al centro de menores Pi Gros se quedarán donde están. Seguirán en las estanterías de estos espacios y, por tanto, no se cumplirá la orden de un juzgado que ha admitido las medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación Abogados Cristianos y que ordenó su retirada.

Noticias relacionadas Tribunales. Un juzgado ordena retirar 32 ejemplares sobre LGTBI que el Ayuntamiento de Castellón repartió en once institutos

Aunque no es estrictamente un asunto de su competencia, ha sido la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, la que ha realizado este anuncio durante su participación en la Feria del Libro de Castellón en la que se ha realizado un acto de protesta por la decisión judicial en el que ha intervenido la concejala de Cultura, Verònica Ruiz (también de Compromís), y algunos de los autores de los 32 libros “secuestrados”, como Bruno Bimbi o Cristian Carrer, según recoge Efe.

Oltra ha asegurado que el Ayuntamiento de Castellón no tiene competencias sobre los centros educativos. “La responsable es la Conselleria de Educación, una Administración a la que no se ha interpelado en el auto”. A este argumento añade a que el auto “pide suspender la ejecutividad de la acción realizada por el Ayuntamiento de Castelló, “está pidiendo un imposible, puesto que la donación ya se ha realizado”.

Aunque la alcaldesa de Castellón, la socialista Amparo Marco, todavía no se ha pronunciado sobre este asunto, tanto Oltra como Ruiz han confirmado que el Ayuntamiento recurrirá la decisión, añadiendo la vicepresidenta que, pese a todo, “si quieren conseguir retirar los libros de las bibliotecas, tendrán que volver a empezar el proceso judicial”.

Oltra ha arremetido contra la jueza que ha emitido el auto: “No se puede permitir que los jueces no conozcan o no apliquen las leyes, que elijan cuáles les conviene aplicar y cuáles no”.

Sobre el comunicado que ha emitido este lunes Abogados Cristianos, donde anuncia que elevará una denuncia por prevaricación y delito de odio, entre otras acusaciones, contra Verònica Ruiz, Oltra ha alertado: “Lo que no puede ser es que encuentren a estos personajes, como la juez que no quería casar a dos personas del mismo sexo, que en lugar de aplicar la ley hagan eso; eso sí es prevaricación”.

La organización de juristas insiste en que el contenido de alguno de esos libros, no sólo incluye contenido sexualmente explícito, sino que recurre al constante escarnio de las religiones. “No sólo a la católica, también al Islam, el judaísmo y la religión evangélica”. Su presidenta, Polonia Castellanos, ha defendido que “el contenido de esos libros hace una estereotipación negativa del hecho religioso, incitando al odio contra la religión y sus fieles”. Así, alude a afirmaciones como “Al obispo le dan por el culo”, “Chaperos en el Vaticano” Y “Alá no es grande y Jesús no nos ama”.

Puig: “La diversidad es riqueza”

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido, desde el respeto a las decisiones judiciales, que la diversidad forma parte de la libertad “de una manera absolutamente radical”. En este sentido, ha manifestado que no puede haber libertad e igualdad “si no se atiende a la diversidad y a la libre decisión” de las personas en el ámbito personal de su vida.

Ha trasladado su apoyo al colectivo LGTBI y ha insistido en que la expresión de la diversidad de la sociedad en la escuela “es riqueza” y “una manera de garantizarnos todos y todas las capacidades para tener el proyecto de vida que cualquier persona se merece en ese intento de tener más ráfagas de felicidad posible”.