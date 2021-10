Carlos Fornes :«En épocas como la pandemia actual, la vacunación debería ser obligatoria»

Ha celebrado recientemente y con éxito el IV Congreso de Derecho Sanitario, justo cuando la pandemia parece que remite definitivamente y se abren las dudas sobre la gestión de la crisis y las responsabilidades.

-¿Qué valoración hace del IV Congreso de Derecho Sanitario recientemente celebrado en Valencia?

-Muy positiva, con 491 inscritos es un récord absoluto. Ha tenido muy buena acogida entre las instituciones valencianas y nacionales. El año pasado con motivo de la pandemia no se celebró el Congreso, pero el 1 de octubre hicimos una jornada monográfica del Covid.

-¿Esta satisfecho por el comportamiento de la sociedad durante la pandemia en los distintos estamentos: población, profesión médica y sanitaria, dirigentes nacionales y autonómicos, fuerzas y cuerpos de seguridad, judicatura y abogacía.

-El comportamiento de la sociedad, en líneas generales, salvo excepciones que todos hemos visto, ha sido ejemplar. Hemos hecho lo que se nos ha dicho, estuviera bien, mal o regular. La actuación de los dirigentes nacionales en aquel momento ha sido declarada recientemente inconstitucional. Por que qué duda cabe de que había que estar confiando en ese momento, pero no en la forma en la que se hizo. Había otros mecanismos y es lo que ha dicho el Constitucional. El comportamiento de los médicos y sanitarios ha sido modélico. Todos recordamos esas imágenes de los profesionales con bolsas de basura en los primeros momentos, con los pocos medios de los que les dotaron, se jugaron y muchos de ellos dieron su vida por salvar la de los demás. Y evidentemente la actuación de los fuerzas y cuerpos de seguridad también ha sido ejemplar, han cuidado a la población, la atendido y solo puede haber palabras de agradecimiento.

-En pandemias como la que nos atañe, ¿la libertad individual para elegir no vacunarse puede atentar contra la libertad del resto de la sociedad?

-Es un axioma que es de perogrullo. Los negacionistas pueden estar en su derecho pero el que ellos no se vacunen , al reto de la población le perjudica. Y que yo me vacune, no les perjudica a ellos. Hay ciertos derechos que han de estar por encima de los demás. En circunstancias como ésta, la vacunación debería de ser obligatoria.

-¿Es legítimo discriminar por la vacunación exigiendo el pasaporte covid?

En muchos países si no aportas el pasaporte no te dejan entrar, y a mi me parece bien porque es una forma de controlar y en esta situación, cualquier control es poco. El mensaje que hay que dar es que hay que vacunarse porque está resultando efectivo y los hemos visto en las Fallas atípicas que hemos tenido.

-¿Qué le parecen las denuncias sobre falta de material que se sucedieron sobre todo al principio de la pandemia? ¿Hubo responsabilidad en los desabastecimientos?

-Yo siempre dije que lo que iba a haber más era denuncias de los profesionales contra las administraciones por no haberles dotados de los medios necesarios suficientes y necesarios para poder hacer el trabajo en las mínimas condiciones necesarias. Se han denunciado. Ha habido ya sentencias que condenan a las administraciones. Por no hablar de los recursos humanos, tenemos ese problema de saturación de trabajo que tienen los profesionales que doblan guardias y todo tiene un límite. De hecho lo estamos viendo ahora por el impacto psicológico que han tenido y que es un problema que ya se venía detectando con anterioridad. Claro que se puede hablar de responsabilidad en los desabastecimientos.

En el Congreso se ha denunciado la desatención de muchos sectores de la población que provocó el Covid, la responsabilidad es de las instituciones que han de dotar de los medios necesarios para poder pasar y sobrepasar situaciones como la que provocó el Covid. La prevención es una de las cosas que en todos los órdenes de la vida debe funcionar al máximo nivel. Y aquí prevención ha habido poca por no decir muy poca.

-¿Puede haber responsabilidad en el retraso de los diagnóstico, sobre todo en casos graves?

-Evidentemente. Ya sabemos que se cerraron incluso hospitales privados porque todo la actividad se centró en el Covid, pero las patologías graves esas debieron haber seguido su curso, en el caso de que patologías con diagnósticos graves no se hayan atendido, claro que puede haber una responsabilidad no de los profesionales que ellos han hecho lo que les han dicho que hagan y con los medios que tenían, pero sin duda, sí de las administraciones.

-¿Se debería haber recurrido más a la sanidad privada? ¿Se han desperdiciado recursos?

-Sin duda. Estuvieron hospitales privados cerrados para cualquier tipo de actividad. Ahora, a la vista de que se ha declarado insconstitucional la primera declaración del estado de alarma se están ya movilizando porque estuvieron tres meses con los hospitales cerrados lo que provocó un perjuicio de índole económico y se ha desperdiciado porque se podría haber derivado la actividad, e incluso pacientes covid. Se han desperdiciado recursos que podrían haber variado la situación tan grave que hemos vivido.

-El personal sanitario es el que más ha sufrido. ¿Qué se puede pedir por las secuelas que padecerá este sector?

-Esto se va a ir viendo poco a poco. El 70 por ciento del personal sanitario está con problemas psicológicos e incluso de baja por el estrés laboral y profesional.

-Considera proporcionados los refuerzos sanitarios, y luego su disminución?

-Ha habido poco refuerzo, no solo por los medios sino por la escasez de recursos humanos. Esto lo pagamos toda la sociedad. Ahora, los refuerzos de atención primarias están siendo muy escasos y eso se ven por los colapsos en los servicios de urgencia y de atención primaria.

-La etiqueta de pandemia puede desproteger a la ciudadanía al exonerar, quizá, a las aseguradoras por causa mayor?

-Es una causa mayor, pero las compañías no van a dejar desprotegidos a los profesionales en las denuncias que pudieran tener por estas circunstancias porque son pocas las denuncias a los profesionales.

-Considera que ha podido haber desatención en las residencias de ancianos a la vista de los datos de fallecimientos?

-No ha habido desatención por el personal de las residencias que ha trabajado por encima de sus posibilidades, pero se debería de haber prestado mayor atención, más protocolos y más sensibilidad.